Journalismus im Grenzbeich – eine Berufsausübung zwischen Endzeitstimmung und Zuversicht

Eine Szene wie aus einem Endzeit-Film: Eine Handvoll Menschen versammelt sich, weitherum verteilt in einem düsteren Auditorium, alle mit Schutzmasken vor dem Mund. Die Bundespräsidentin referiert, neben ihr drei Magistraten des Kantons Basel-Stadt. Sie alle ohne Masken, ebenso maskenfrei einige ihrer Mitarbeiter. So geschehen am vergangenen Montag in einem Saal des Universitätsspitals.

Coronazeit, auch für die Journalistinnen und Journalisten. Man kann dies, ganz pragmatisch, als notwendige Massnahme zum Schutz der Regierenden interpretieren. Doch dieses Setting hat durchaus auch symbolischen Charakter: Wir Medienschaffenden – egal ob in Basel oder anderswo auf der Welt – arbeiten derzeit unter massiv erschwerten Bedingungen. Mehr denn je sind wir auf der Seite der Informationsempfänger, der Unwissenden. Unter uns ist kein Virologe, kein Experte. Wir können nur erahnen, was sich derzeit abspielt, wiedergeben, was wir hören. Die kritische Distanz zu den Regierenden ist nur beschränkt einnehmbar. Warum müssen wir in einer Konstellation wie der beschriebenen überhaupt Masken tragen? Wir hinterfragen, aber wir können nicht beweisen, dass es nicht nötig ist. Das, was derzeit in der Region, dem Land und in der Welt geschieht, hat ursächlich nichts mit bewertbaren politischen Handlungsspielräumen zu tun, sondern basiert auf einem Naturereignis und ist, seit Menschengedenken, ohne Präzedenzfall.

Und doch ist guter, gewissenhafter und kritischer Journalismus mehr gefragt denn je. Das sehen wir an den Reaktionen der Leserinnen und Leser, sei es online oder als Feedback auf Artikel in der Zeitung. Man bringt uns Vertrauen entgegen und setzt gar Hoffnungen in uns. Der Spielraum, den wir als Medienschaffende haben, liegt weniger in der Ursachenforschung und -beurteilung als in der Beschreibung dessen, was die politische Folge dieser Ursache ist. Was wird uns als Gesellschaft zugemutet im Namen der Gesundheitsvorsorge? Das Ausmass an Einschränkungen, das uns aufgebürdet wird und das wir mehr oder minder still hinnehmen, ist enorm. Sogar in der Schweiz, sogar in Basel, wo sich das Ausmass im europäischen und globalen Vergleich relativ bescheiden ausnimmt. Gehen zwei Menschen am Rhein oder auf dem Bruderholz spazieren und sind sich näher als zwei Meter, liegt auf ihnen die Beweislast, dass sie im selben Haushalt leben. Wenn sie ihre Handys eingeschaltet haben, müssen sie sich bewusst sein, dass diese zwei Punkte auf der Karte irgendwo im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung ausgewertet werden. Anonym, wird uns gesagt. Sicher? Vielleicht gelangen in der Region bald, wie bereits im Kanton Genf, Drohnen zum Einsatz, die uns zur Einhaltung der Regeln ermahnen. Brave New World.