Kampagne Die Linke sagt Nein zu «Parkkarten-Dumping» Vertreterinnen und Vertreter der linken Parteien haben die Nein-Kampagne gegen die Initiative «für erschwingliche Parkgebühren» lanciert.

Laut Lea Steinle ist Parkieren in Basel im Vergleich zu anderen Städten deutlich günstiger. Das Nein-Komitee befürchtet Dumping-Preise zu Lasten der Umwelt und Lebensqualität. Roland Schmid/BLZ

«Bis vor einigen Monaten dominierte in Basel ein tiefer Graben. Doch bei der Parkkarten-Initiative herrscht Einigkeit: Diese Initiative bringt keinem was», ist SP-Grossrat Daniel Sägesser überzeugt. Das Thema Parkplätze ist ein emotionales in Basel. Über die Initiative «für erschwingliche Parkgebühren» stimmt die Basler Stimmbevölkerung am 26. September ab. Am Donnerstag verkündete ein Komitee die Nein-Parole. Dabei sind die Basta, die SP, die Juso, die Grünen sowie die Grünliberalen als auch Organisationen wie Greenpeace, VCS und Pro Velo. An ihrer Delegiertenversammlung hat bereits die Partei Die Mitte die Nein-Parole beschlossen. Bei der FDP hingegen stiess die Initiative auf Zustimmung.

Die Initiative des TCS und des ACS fordert die Rücksetzung der Preise für die Anwohnerparkkarte, die Pendlerparkkarte und die Besucherparkkarte auf das Niveau von 2018 – vor den damaligen Preiserhöhungen. Konkret fordert sie «ausreichend günstigen Parkraum» und dass die Parkkartengebühren auf dem Stand von 2018 eingefroren werden. Ausserdem sollen Parkierbewilligungen wieder unbeschränkt bezogen werden können. Die Initianten hatten im Januar 2020 die Initiative mit 3800 Unterschriften eingereicht.



«Wir sind zuversichtlich, die Mehrheit hinter uns zu haben»

Die Kampagne läuft unter dem Slogan: «Nein zum Parkkarten-Dumping». In keiner anderen Deutschschweizer Grossstadt sei Parkieren so günstig wie in Basel, sagt Lea Steinle, Co-Präsidentin des VCS Basel. In Luzern ist eine Jahreskarte für Anwohnende doppelt so teuer wie in Basel. Mitten in der Klimakrise würde man zudem damit den Autoverkehr bevorzugen, auf Kosten der Umwelt und des öffentlichen Raums. Man habe in der kantonalen Politik bei der Parkplatzdebatte einen Kompromiss gefunden und die Initiative stehe jetzt quer dazu in der Landschaft, sagt Sägesser an der Pressekonferenz. Deshalb erstaune es ihn nicht, dass sie auch im Grossen Rat keine Mehrheit gefunden hat. Dieser war mit der Ablehnung der Empfehlung des Regierungsrats sowie der Umwelt, Verkehrs- und Sicherheitskommission (Uvek) gefolgt.

Mit 20'000 Franken Budget startet das Komitee die Kampagne, die aus einer Onlinekampagne, Plakaten sowie Standaktionen bestehen soll. Das Komitee ist sich sicher: «Wir sind zuversichtlich, dass wir die Mehrheit des Kantons hinter uns haben.» Ob allerdings die von Sägesser angesprochene Einigkeit zur Initiative besteht, wird sich zeigen.