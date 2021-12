Kanton Basel-Stadt Nachfolger von Thomas Steffen ist gefunden: Simon Fuchs ist neuer Kantonsarzt Der Regierungsrat hat am Dienstag Simon Fuchs als neuen Kantonsarzt und Leiter der Medizinischen Dienste des Gesundheitsdepartements gewählt.

Simon Fuchs wird neuer Kantonsarzt Basel-Stadt. zvg

Fuchs wird am 1. März 2022 seine Stelle und damit die Nachfolge von Thomas Steffen antreten, welcher vorzeitig in Pension gehen wird.

Simon Fuchs ist Facharzt für Prävention und Public Health, war bisher stellvertretender Kantonsarzt und seit 2009 im Gesundheitsdepartement Basel-Stadt tätig.

Fuchs ist mit der Materie und den Mitarbeitenden vertraut

Abtretender Kantonsarzt Thomas Steffen. Kenneth Nars

Er sei deshalb mit den Aufgabengebieten und den Mitarbeitenden vertraut, so der Kanton in der Medienmitteilung vom Dienstag. Fuchs ist schweizerischer und japanischer Doppelbürger und besuchte die Primar- und Sekundarschule in Tokyo, Ettingen und Therwil. Das Gymnasium besuchte er dann in Oberwil und studierte Humanmedizin an der Uni Basel.

Der Kanton bedankt sich bei Thomas Steffen für seine langjährigen Dienste. Steffens letzter Arbeitstag wird der 6. Januar sein,