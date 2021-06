Kino Arena Cinemas Basel eröffnen im Stücki Park Die seit Herbst 2020 fertiggestellten Kinosäle eröffnen im Stücki Park mit 14 Sälen. Die Ticketpreise überraschen.

Am Freitag öffnet im Stücki Park das modernste Kino der Schweiz mit insgesamt 14 Sälen die Pforten. Bemerkenswert: Die Ticketpreise betragen ab 8 bis 10 Franken, wie die Betreiber der Arena Cinemas ankündigen. Dies, um mit den Mitbewerbern im grenznahen Ausland konkurrieren zu können, wo ein Eintritt deutlich günstiger ist als in einem Kino in der Basler Innenstadt.

Die 14 Säle sind mit einer Kapazität von 60 bis 447 Sitzplätzen ausgestattet. Zum Unterhaltungskomplex im hinteren Teil des Stücki Parks gehören auch eine Bowling-Anlage mit 14 Bahnen, sowie ein Spielebereich mit Billard, Darts, Töggelikasten und einigem mehr. Obwohl die Zuschauerzahlen in Kinos seit Längerem zurückgehen und die Situation wegen der Corona-Pandemie zusätzlich erschwert ist, glauben die Initianten an den Erfolg des neuen Megaplexkinos. «Antizyklisches Verhalten gehört zur DNA der Arena Cinemas», sagt Inhaber und Kinolegende Edouard A. Stöckli.