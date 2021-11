Kleinbasel Weihnachtsfest für einsame und heimatlose Menschen fällt erneut dem Virus zum Opfer Die Feier im Quartierzentrum Union findet zum zweiten Mal nicht statt, man wolle nicht mit dem Covid-Zertifikat arbeiten. Weihnachtsgeschenke wird es für die Gäste trotzdem geben.

Immer am 25. Dezember findet das Fest statt. Doch Corona macht der Kundenweihnacht auch dieses Jahr einen Strich durch die Rechnung. Juri Junkov/Fotograf / BLZ

Die Kundenweihnacht im Quartierzentrum Union findet eigentlich jedes Jahr am 25. Dezember statt und bietet über 280 einsamen und heimatlosen Menschen ein Fest. Nun muss die Feier an der Klybeckstrasse zum zweiten Mal ausfallen, wie der Vorstand in einer Mitteilung schreibt.

Die Kundweihnacht sei ein «Fest für Alle», weswegen man nicht mit dem Covid-Zertifikat arbeiten wolle. «Eine dreifach Kontrolle vor dem Eingang hätte zur Folge, dass Gäste ohne Zertifikat oder Ausweis nach Hause geschickt werden müssen. Diese Enttäuschung an Weihnachten wollen wir nicht», heisst es weiter.

Ein Geschenk sollen die Gäste aber dennoch bekommen, dazu gebe es ein paar Wollsocken sowie ein Gutschein für Grillwurst und Getränk auf dem Marktplatz.