Klimapolitik Gesunde Bäume soll man nicht fällen: Basler Mitte-Politikerin fordert strengere Regeln Grossrätin Andrea Strahm hat eine Motion eingereicht, in der sie sich dagegenstellt, Bäume wegen planerischer Gründe abzuholzen. Unterstützt wird sie von Politikerinnen und Politikern von rechts bis links.

Am Wielandplatz wurden zu Beginn des Jahres Bäume gefällt. Nicole Nars-Zimmer

Es gibt ein Thema in der Basler Politik, bei welchem die linken und die bürgerlichen Parteien am selben Strang ziehen: Fällungen von gesunden Bäumen. Nachdem die «Basler Zeitung» Ende Dezember von weiteren Baumfällungen aufgrund von «Wohnfeldaufwertungen» am Wielandplatz berichtete, hat die Grossrätin Andrea Strahm nun eine Motion eingereicht, wie «Prime News» schreibt. Die Mitte-Politikerin fordert strengere Regeln für Baumfällungen. Unterschrieben haben Vertreterinnen und Vertreter sowohl linker als auch bürgerlicher Parteien.

Das Thema beschäftigt. Bereits 2019 kam die Debatte um Fällungen von geschützten Bäumen am Tellplatz auf. Eine Petition verhinderte schliesslich die Fällung der Bäume. Erneut aufgeflammt ist die Diskussion vergangenen Sommer wegen der geplanten Abholzung der Kugelahorne an der Margarethenstrasse, schliesslich setzte sich die Regierung für die Verpflanzung eines Teils der Bäume ein.

Motion fordert mehr Verpflanzungen statt Fällungen

Strahm weiss zwar, dass viele der Bäume ersetzt werden, doch das reicht ihr nicht: «Die Bäume haben ein Alter und eine Grösse. Das kann man beides nicht so schnell ersetzen. Das hat für mich auch etwas mit Respekt zu tun, wenn die Bäume gesund sind.» Und: «Alte Bäume haben eine Geschichte, das sind nicht einfach Betonsäulen, Bäume leben. An manchen geht man regelmässig vorbei und hat einen Bezug dazu», sagt sie auf Anfrage. In der Motion fordert sie strengere Regeln für die Fällung der Bäume. Rein gestalterische Anforderungen sollen nicht mehr reichen dafür, dass Bäume abgeholzt werden. Sie fordert mehr Verpflanzungen statt Fällungen und will, dass der Baumbestand besser in die Planung einfliesst. Strahm schreibt in ihrer Motion: «Eine Fällung darf nur als Ultima Ratio und bei klarem überwiegendem öffentlichen Interesse stattfinden.»

Pascal Messerli, Präsident der Basler SVP, unterstützt die Motion von Strahm und glaubt, dass die Emotionalität des Themas auf verschiedene Faktoren zurückgeht: «Es hat begonnen bei der Margarethenstrasse, wo niemand verstanden hatte, weswegen man sich für keine andere Option als für die Fällung der Bäume entschieden hatte. Dinge, die schön sind, möchten die Menschen erhalten. Und dazu kommt, dass auch wir einsehen, dass das Klimathema in der Stadt auch zugenommen hat.»

Gut fürs Stadtklima und Orientierung für die Menschen

Auch Tonja Zürcher von der Basta unterstützt die Motion. Auf Anfrage sagt sie: «Die Basta hat ebenfalls bereits Vorstösse in diese Richtung lanciert, die allerdings gescheitert sind. Es freut mich, dass dieser nun aus einer anderen Fraktion kommt.» Auch sie bemerke, dass Bäume für Menschen unabhängig von der Situation ein grosses Thema seien. «Sie sind einerseits lebendige Wesen in einer sonst starren Umgebung und man merkt im Zusammenhang mit dem Stadtklima, wie wichtig sie sind», so Zürcher. Und andererseits: «Ich beobachte sowohl im Politischen als auch im Privaten, dass Bäume eine wichtige Orientierung für Menschen sind.»

Dass die Motion so breit abgestützt wird, zeigt auch für Messerli, dass das Thema auf Anklang stösst: «Das zeigt, dass die Kritik am Bau- und Verkehrsdepartement nicht nur von der SVP kommt, sondern, dass die Leute unzufrieden sind und das Parlament einen Wechsel wünscht.»