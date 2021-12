Klimaschutz In Basel müssen alle Öl- und Gasheizungen bis 2035 verschrottet werden Der Stadtkanton macht vorwärts mit Massnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstosses: Ab 2035 dürfen im Stadtkanton keine Heizungen mit fossilen Brennstoffen mehr betrieben werden. Der Grosse Rat hat den entsprechenden Vorstoss der Spezialkommission Klima gutgeheissen.

Kein Rauch mehr aus Schornsteinen: Heizungen mit fossilen Brennstoffen werden 2035 in Basel definitiv verboten. Gaetan Bally / Keystone

Ab 2035 darf in Basel-Stadt nicht mehr mit Öl oder Gas geheizt werden. Der Grosse Rat hat am Donnerstagmorgen eine entsprechende Motion seiner Spezialkommission Klima mit 60 Ja- zu 33 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen beschlossen. Das bedeutet, dass an genanntem Zeitpunkt noch bestehende fossile Heizsystem verschrottet werden müssen. Der Vorstoss sieht für diese Restwertevernichtung eine Entschädigung an die Hauseigentümer vor. Bereits seit 2017 ist im Stadtkanton der Einbau neuer fossiler Heizungen grundsätzlich verboten.

SVP, LDP, aber auch die Regierung lehnten es ab, die Umsetzung des an sich ja bereits beschlossenen Verbots mit einer konkreten Jahreszahl zu beschleunigen. Der zuständige Regierungsrat Kaspar Sutter (SP) gab vor allem zu bedenken, dass das Fernwärmenetz kaum bis 2035 flächendeckend ausgebaut sei. Im allerbesten Fall schaffe man es bis 2037. Erst dann könne man das Gas abstellen, sagte Sutter. Sprechende von SVP und LDP kritisierten die mit dem Verbot verbundene Vernichtung noch funktionierender Heizungen. Das sei auch ökologisch fragwürdig.

Frühzeitiger Ersatz der Heizungen lohnt sich auch ökologisch

Dem widersprachen Sprechende der aus Mitte sowie Rotgrün bestehenden Ratsmehrheit: Bei fossilen Heizungen sei der Energieverbrauch im Betrieb im Vergleich zur grauen Energie, die im Gerät selber steckt, sehr hoch. «Ein frühzeitiger Ersatz der Heizung lohnt sich daher auch ökologisch», betonte Alexandra Dill (SP) zu bedenken und verwies auf eine entsprechende Studie von WWF Schweiz. Luca Urgese (FDP) verwies darauf, dass es in Basel im Jahr 2035 gemäss Schätzungen des Kantons noch fünf Prozent aller Heizungen mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. «Es ist also nicht so, dass hier im riesigen Stile Geräte vernichtet werden».

Und David Wüest-Rudin (GLP) gab der Regierung eine Idee mit auf den Weg, was 2035 sie tun könnte, wenn bis dann das Fernwärmenetz noch nicht fertiggestellt ist: Der Kanton könnte dann den Hauseigentümern gestatten, ihre Gasheizung noch zwei, drei Jahre länger zu nutzen, wenn sie verbindlich einen Fernwärmeanschluss buchen. Ohnehin bestehe bei Ausarbeitung dieses Verbots noch Spielraum für Ausnahmen und andere Details, betonten mehrere Befürwortende.

Klimastreikende kritisieren den Grossen Rat

Zuvor segnete der Grosse Rat mit 88 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen den 134-seitigen Bericht der Spezialkommission Klima ab. Dieser fordert auf Basis der bisherigen Klimapolitik der Regierung zusätzliche Massnahmen. Damit würden nicht alle Probleme der Klimakrise gelöst, stellte Kommissionspräsidentin Jo Vergeat (Junge Grüne) klar. Der Ansatz der Kommission war auch ein anderer: Es sei darum gegangen, einen Konsensbericht für mehr Klimaschutz zu erarbeiten, hinter dem möglichst stehen können. Abgesehen von der SVP segneten denn auch alle Parteien den Bericht ab, und auch in der SVP war die Ablehnung nicht einhellig.

Die Bewegung Klimastreik hatte den Bericht und die Vorstösse am Morgen vor der Debatte als «enttäuschend» und «zu wenig verbindlich» kritisiert. Am Donnerstagnachmittag werden im Basler Parlament weitere Vorstösse für mehr Klimaschutz behandelt.