Klimawandel Beide Basel wollen dank einem neuen Leitbild die hiesigen Wälder stärken Zum internationalen Tag des Waldes luden die beiden Kantone auf die Sichtern in Liestal. Die Bevölkerung solle sensibilisiert werden. Dabei zeigt sich: In der Region ist man da schon weiter als in der Restschweiz.

Zwei Kantone und zwei Regierungsräte für den Wald: Kaspar Sutter (l., BS) und Thomas Weber (RR BL) heute Montag auf der Sichtern. Nicole Nars-Zimmer

Regierungsrat Thomas Weber hängt nicht plötzlich einer historisierenden Esoterik an, wenn er am Montag im Wald auf der Sichtern in Liestal darauf hinwies, dass an jenem 21. März nach dem keltischen Baumhoroskop der Tag der Eiche sei. Er wolle damit deutlichmachen, sagte der Baselbieter «Forstdirektor», wie viele Jahrtausende der Mensch schon in Beziehung zum Wald stehe. Und die Eiche sei überdies eine der Baumarten, die sich am ehesten an die sich ändernden Bedingungen durch den Klimawandel anpassen könnte.

Am internationalen Tag des Waldes stellte Weber zusammen mit seinem baselstädtischen Amtskollegen Kaspar Sutter und Kantonsforstingenieur Ueli Meier vom Amt für Wald beider Basel das Leitbild Wald mit Perspektive bis 2050 vor. Ziel des Leitbilds ist es, das Ökosystem und die Widerstandskraft des Waldes zu stärken und seine Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel zu unterstützen. Der Wald binde CO 2 , filtere das Grundwasser, sorge bei Hitze für Kühlung und verhindere Erosion und Steinschlag. Der Rohstoff Holz berge ein «riesiges Potenzial», etwa als Ersatz für Kunststoff. Die Leistungen des Waldes, die Forstwirtschaft und Freizeitnutzung in Anspruch nähmen, sollen sichergestellt werden.

Menschen in beiden Basel sensibilisierter als der Rest der Schweiz

Wichtiger Bestandteil des Leitbilds ist die Öffentlichkeitsarbeit, mit der die Bevölkerung für das Ökosystem Wald und den sorgsamen Umgang mit ihm sensibilisiert werden solle. Laut Meier verbringen die Menschen in beiden Basel kumuliert 40 Millionen Stunden Freizeit im Jahr im Wald.

Allerdings seien Baselbieterinnen und Basler wesentlich vertrauter mit dem Wald und akzeptierten Massnahmen zu seiner Erhaltung eher als der Schweizer Durchschnitt, wie Meier erklärte. Diese Daten habe eine Umfrage der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft unter zufällig ausgewählten 3116 Schweizern und 521 Einwohnern beider Basel ergeben.

Junge fühlen sich weniger gut informiert

67 Prozent der Baslerinnen und Baselbieter halten das natürliche Nachwachsen, 58 Prozent die Neupflanzung klimaresistenter Baumarten für eine sinnvolle Massnahme, 59 Prozent das Fällen potenziell betroffener Bäume, bevor sie an Schädlingen erkranken. Besonders signifikant (27 Prozent) ist die hiesige Akzeptanz von Wegsperrungen wegen Gefahr von Astbruch im Gegensatz zum Schweizer Durchschnitt von 13 Prozent.

87 Prozent der Basler und Baselbieter fühlen sich über die Verhaltensregeln im Wald informiert, 80 Prozent über die Rolle des Waldes beim Schutz vor Naturgefahren. Allerdings erreiche man die Unter-30-Jährigen weniger gut: Insgesamt fühlen sich 53,9 Prozent der Über-65-Jährigen in beiden Basel «eher gut» über den Wald informiert, jedoch nur 22,2 Prozent der 18- bis 34-Jährigen.

Alle Interessengruppen werden mit einbezogen

Regierungsrat Sutter warnte, mit Verboten liessen sich die Ziele des Leitbilds nicht erreichen, nur durch Verständnis:

«Was man schätzt, schützt man.»

Die Waldnutzer müssten informiert werden, was sie selbst zum Erhalt des Waldes beitragen könnten. Das Leitbild wurde vergangenes Jahr mit Waldeigentümern, Einwohnergemeinden, Forstbetrieben, Jägern, Naturschützern, Sportlern und Waldpädagogen entwickelt. Diese Gruppierungen sollen in den kommenden Monaten auch an der Umsetzung beteiligt sein. Aus dem Leitbild könnten sich Gesetze entwickeln, betonte Weber und nannte das Leitbild Wild von 2017 als Vorbild.