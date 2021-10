Kommentar Das liebe Geld Das Traditionslabel Mammut verschwindet aus Basel. Die Schuld dafür Zürcher Immobilienhaien zuzuschieben, wäre aber zu einfach. Rahel Empl Hören Drucken Teilen

Mammut verlässt Basel nach zehn Jahren. Nicole Nars-Zimmer

Die Basler Innenstadt ist um ein prominentes Geschäft ärmer: Die Bergsportmarke Mammut zieht aus der Gerbergasse aus. Und gibt als einen der Gründe dafür ein «anhaltend hohes Mietniveau» an. Aus dem Umfeld des Ladens ist zu hören, die Hausbesitzerin sei bei Neuverhandlungen zu keinem Entgegenkommen bereit gewesen. Es handelt sich um die Zürcher Immobiliengesellschaft SF Urban Properties, die auf ihrer Homepage unverblümt ehrlich angibt, einen starken Cash-Flow generieren zu wollen. Es geht ihr und allen anderen Immobiliengesellschaften, die hier munter Häuser aufkaufen, um nichts anderes als Renditemaximierung. Dass die Shoppingcity Basel darunter leidet, weil sich nur wenige Brands exorbitante Mietpreise leisten können, ist egal.

Trotzdem würden wir es uns zu einfach machen, die Schuld für die verloren gegangene Vielfalt der Basler Innenstadt den bösen Zürcher Immobilienhaien in die Schuhe zu schieben. Die machen – nüchtern betrachtet – auch nur ihren Job: Die SF Urban Properties verwaltet unter anderem im grossen Stil Pensionskassengelder, und in Zeiten von Nullzinsen gelten Investitionen in Immobilien nicht nur als sicher, sondern auch als gewinnbringend. Viel interessanter wäre die Frage, weshalb die Finanzgesellschaft Telemos Capital, die neue Besitzerin von «Mammut», den Standort Basel tatsächlich aufgibt. Angesichts deren milliardenschweren Bilanz kann man kaum glauben, dass es um einen zu hohen Mietpreis geht. Sondern wohl eher um ein Geschäft, das nicht mehr rentiert hat.