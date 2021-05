Kommentar Es schmerzt – doch das muss es auch Die neue Spitalliste beider Basel liegt vor. Für viele Spitäler hat sie einschneidende Konsequenzen. In der Region bleibt die Auswahl für Patientinnen und Patienten aber noch immer gross. Michael Nittnaus Hören Merken Drucken Teilen

Das Basler Unispital profitiert bei den Spitallisten davon, auch Hochschulmedizin anzubieten. Nicole Nars-Zimmer

Seit Jahren mahnen Gesundheitsexperten, dass in der Region Basel in gewissen Bereichen zu viel operiert wird. Kaum sonst wo in der Schweiz gibt es eine derartige Dichte an Spitälern und Spezialkliniken. Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger und sein Baselbieter Amtskollege Thomas Weber belegten die Überversorgung etwa in der Orthopädie oder der Urologie schon 2019 mit Zahlen und kündigten an, diese mit der ersten bikantonalen Spitalliste zu bekämpfen.

Tatsächlich lassen sie den Worten nun Taten folgen. Nicht unbedingt mit dem Zweihänder, aber doch mit wuchtigen Hieben greifen sie ein und reduzieren die Anzahl Leistungsaufträge markant, verwehren zig Bewerbungen oder deckeln die Zahl der Eingriffe in den überversorgten Bereichen. Das schmerzt – doch das muss es auch. Der freie Wettbewerb allein kann die stetig steigenden Kosten im Gesundheitswesen nicht in den Griff bekommen. Und auch nach dem staatlichen Eingriff haben Patienten noch genug Auswahl.

Etwas stossend ist, dass gewisse Privatspitäler, die günstig arbeiten, in ihren Kerngebieten bluten müssen. Der Staatsvertrag fordert aber die Stärkung der Hochschulmedizin. Davon profitieren nun die Zentrumsspitäler. Erste Privatspitäler drohen bereits mit Beschwerden vor dem Bundesverwaltungsgericht. Auch das ist zu begrüssen, können wirkliche Ungerechtigkeiten so noch korrigiert werden. Die neue Spitalliste als Ganzes kann das aber nicht mehr verhindern.