Ein guter Laternenträger ist «kräftig und durchtrainiert», hat einen «gesunden Rücken», ist «mindestens 1,80 Meter gross» und je nach Clique trinkfest («Apéro wird offeriert») oder nüchtern («Kein Alkohol, THC etc., weder bei Arbeitsantritt noch während den Arbeitszeiten»).

So ist es zumindest den diversen Job-Inseraten auf dem Marktplatz der Uni Basel zu entnehmen, in denen derzeit Laternenträgerinnen und -träger gesucht werden. Rund zehn Inserate sind oder waren in den letzten Tagen aufgeschaltet. Was erstaunt: Nebst eines «unvergesslichen Erlebnisses», einem Morgen- und zwei Nachtessen sowie kostenloser Fasnachtsplakette wird sehr unterschiedlich viel Geld für dieselbe Arbeit geboten.

Die knausrigsten Cliquen zahlen 150 Franken, die spendableren 500 bis 550 Franken. Bei gut 30 Stunden Einsatz entspricht das einem maximalen Stundenlohn von rund 18 Franken.

Eines der Inserate auf der Uni-Basel-Website stammt von den Basler Rolli. Deren Obmaa Dominic Stöcklin sagt: «Glücklicherweise haben wir noch in jedem Jahr frühzeitig genügend Laternenträgerinnen und -träger finden können. Jedoch muss man heutzutage jeweils im Vorfeld der Fasnacht auf die Suche nach ihnen gehen, beispielsweise auf dem Portal der Uni Basel.»