Krieg in der Ukraine Universität Basel rechnet mit 200 geflüchteten Studierenden Auch die Universität und die Fachhochschule Nordwestschweiz lancieren wegen des Kriegs in der Ukraine Hilfsprogramme. FHNW-Mitarbeitende, die Geflüchtete aufnehmen, erhalten drei Tage frei.

Studierende aus der Ukraine sollen an der Uni Basel (im Bild die Universitätsbibliothek) den Gaststatus erhalten. Damit können sie auch Kreditpunkte erwerben. Roland Schmid (23. Mai 2019)

Mit verschiedenen Initiativen reagieren die Hochschulen der Region auf den Krieg in der Ukraine: Die Universität Basel will geflüchteten Studierenden und Doktorierenden aus der Ukraine Möglichkeiten bieten, hier zu leben hier akademisch zu sein. Dazu gewährt die Uni diesen den sogenannten Gaststatus, wie das Rektorat beschlossen hat. Damit können Studierende aus der Ukraine während drei Semestern an der Uni Basel studieren respektive forschen und können dabei auch Kreditpunkte erwerben.

Immatrikulation an einer Uni in der Ukraine ist Voraussetzung

Voraussetzung für den Gaststatus ist, dass der oder die Studierende an einer Universität in der Ukraine immatrikuliert ist und über einen Schutzstatus S verfügt. Die geflüchteten Studierenden können sich in Basel nur für Fächer einschreiben, die ihrem bisherigen Studium in der Ukraine entsprechen. Für ein Gastdoktorat ist zudem die Bestätigung eines Erstbetreuenden an der Uni Basel nötig.

Im bereits angelaufenen Frühjahrssemester würden geflüchtete Studierende vorerst den Hörerstatus haben, sagt Uni-Sprecher Matthias Geering. Auf das im September beginnende Herbstsemester soll dann eine Immatrikulation als Gaststudierende möglich sein. Dann ist auch eine ordentliche Semestergebühr fällig. Über eine allfällige Verlängerung des Gaststatus’ werde später entschieden. Einen Abschluss kann man an der Uni mit dem Gaststatus nicht machen.

Zur Finanzierung stünden Härtefall-Gelder zur Finanzierung, sagt Geering. Der Kostenrahmen werde derzeit evaluiert. Bei der Universität rechnet man vorerst mit rund 200 Studierenden aus der Ukraine.

Hochschule für Gestaltung nimmt 20 Geflüchtete auf

Bei der Fachschule Nordwestschweiz (FHNW) gibt es (noch) keine generelle Regeln. Die FHNW prüfe im Einzelfall, ob Studierende aus der Ukraine die Voraussetzung zur Zulassung erfüllen, sagt FHNW-Sprecher Dominik Lehmann. Die Studierenden würden von der FHNW bei Sprachkursen zum Erwerb der deutschen Sprache unterstützt.

Darüber hinaus gibt es Initiativen einzelner FHNW-Bereiche: So wird die Hochschule für Gestaltung und Kunst 20 Kunst- und Design-Studierende aus der Ukraine für ein Jahr aufnehmen. Die Laurenz-Stiftung von Maja Oeri hat sich bereit erklärt, Stipendien der ukrainischen Studierenden zu finanzieren. Ein spezielles Projekt zur Unterstützung geflüchteter Studierender bietet zudem die Hochschule für Technik an.

Daneben hat die FHNW-Leitung am Freitag eine weitere indirekte Hilfsmassnahme gesprochen: Sie gewährt Mitarbeitenden, die Geflüchtete bei sich zuhause aufnehmen, eine bezahlte Kurzabsenz von drei Tagen. Dies soll ermöglichen, dass die FHNW-Mitarbeitenden die Geflüchteten mit der nötigen Ruhe empfangen und sie an ihrem neuen Zufluchtsort zu Beginn begleiten können.