Die Basler Kult.kinos am Claraplatz und in der Theaterpassage haben entschieden, ein «Antivirusprogramm» auf die Beine zu stellen. Aufgrund der behördlichen Einschätzung herrsche in den Kinos keine erhöhte Gefahr. Die Kult.kinos kündigen an, dass alle Sitze nach jeder Vorstellung gereinigt werden. Sie weisen darauf hin, dass Kinobesucher bevorzugt ohne Bargeld bezahlen sollten.