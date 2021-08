Kultur Auch für das Floss-Festival auf dem Rhein braucht es ein Covid-Zertifikat Die Organisatoren des Floss-Festivals in Basel haben sich mit der Entscheidung Zeit gelassen. Jetzt ist klar: Das Publikum muss getestet, geimpft oder genesen sein.

Im vergangenen Jahr musste das Publikum des «Floss» eine Maske tragen. Roland Schmid

Die schwimmende Bühne auf dem Rhein hat Tradition. Das Floss-Festival lockt mit lokalen und internationalen Musikgrössen jeweils im Spätsommer Hunderte Menschen aus Basel und der Umgebung ans Ufer.

Vergangenes Jahr mussten die Organisatoren um Tino Krattiger sich an die Coronaregeln anpassen. Auch in diesem Jahr – das «Floss» startet am 1. September und dauert bis zum 18. September – sind Einschränkungen nötig.

Oberer Rheinweg wird wieder abgesperrt

2020 war das «Floss» eines der wenigen Kulturfestivals, das stattfinden konnten. Dafür mussten aber einige Massnahmen umgesetzt werden: Auf dem ganzen Gelände galt eine Maskenpflicht und lediglich 1000 Besuchende waren zugelassen. An den Auftrittstagen wurde zudem der Abschnitt vom Oberen Rheinwegs zwischen 18 und 23 Uhr gesperrt.

Vergleichbar soll es auch in diesem Jahr ablaufen: «Ein Teil der Umgebung rund um das Floss wird abgesperrt», sagt Christine Waelti. Sie leitet die Kommunikation und die sozialen Medien des Floss-Festivals. Besuchende brauchen für den Konzertbesuch ein Covid-Zertifikat, das beim Einlass vorgewiesen werden muss. Alle Details werden laut Waelti kommende Woche bekannt gegeben. Dazu gehört auch das Schutzkonzept. Der Eintritt zum Festival bleibt gratis.