Landrat Mit Samthandschuhen: Baselland geht als letzter Kanton gegen das Horten von Bauland vor Schon 2013 verlangte das Schweizer Stimmvolk, dass Bauland nicht ewig brachliegen soll. Baselland kommt mit der kantonalen Umsetzung spät – und sorgt dafür, dass Grundeigentümer nicht zu hart angefasst werden können.

Die Kantone müssen dafür sorgen, dass im Sinne der Verdichtung erst unbebautes Bauland bebaut wird, ehe neue Flächen eingezont werden. Symbolbild: Coolpix

Das Signal der Baselbieter Bevölkerung vor acht Jahren war glasklar: Mit 70 Prozent Ja-Stimmen nahm sie die Teilrevision des Schweizer Raumplanungsgesetzes an und lag damit deutlich über dem nationalen Schnitt von 63 Prozent. Zentraler Punkt der Vorlage war, die Siedlungsentwicklung nach Innen zu fördern. Vor allem wurden die Kantone verpflichtet, Massnahmen zu treffen, damit brachliegende oder ungenügend genutzte Flächen in Bauzonen besser verwertet werden, anstatt immer mehr Flächen neu einzuzonen.

Der Bund verlangt von den Kantonen sogar, dass diese Fristen für die Überbauung eines Grundstücks festsetzen, sollte daran öffentliches Interesse bestehen. Denn «Baulandhortung stellt seit Jahren ein Problem in der Raumplanung dar». So steht es auch in der Regierungsvorlage zur Teilrevision des Baselbieter Raumplanungs- und Baugesetzes, die nun endlich den Weg in den Landrat gefunden hat. «Wir werden unserem Ruf als Trödelkanton gerecht», sagte SP-Landrat Jan Kirchmayr, als die Vorlage am Donnerstag in erster Lesung behandelt wurde. Tatsächlich ist Baselland der letzte Kanton, der die Umsetzung in Angriff nimmt.

Erst nach 20 Jahren Grundbesitz blieben erste Strafgebühren geschuldet

Fast schon zynisch wirkte der Kommentar von Rolf Blatter (FDP): «Da wir sowieso schon der letzte Kanton sind, haben wir ja keinen Zeitdruck mehr.» Wer nun meint, Baselland hätte die verstrichenen Jahre genutzt, um das Bundesgesetz möglichst wirkungsvoll umzusetzen, dürfte enttäuscht werden. Grünen-Landrat Klaus Kirchmayr kritisierte die Vorlage besonders harsch:

«Das Gesetz bewirkt nichts. Es ist für nichts gut. Auch wenn der Bund ein kantonales Gesetz verlangt, möchte ich lieber keines als so ein schlechtes.»

Vor allem für die Ratslinke wurde zu viel verwässert: Während andere Kantone sogar die Enteignung von Bauland durch die Gemeinde ermöglichen, wenn dies von öffentlichem Interesse und nach 15 bis 20 Jahren noch ungenutzt ist, wurde dieser Punkt in Baselland schon nach der Vernehmlassung gestrichen.

Unter der sperrigen Bezeichnung der «Baulandverflüssigung» bleibt noch Folgendes: Eine Gemeinde kann für unbebaute Grundstücke, die schon zehn Jahre in der Bauzone liegen, eine Frist von fünf Jahren setzen, innert der die Fläche zu mindestens 50 Prozent der zulässigen Nutzung überbaut werden muss. Geschieht dies nicht, erhebt die Gemeinde einen einmaligen Flächenbeitrag von 20 bis 100 Franken pro Quadratmeter. Allerdings wird dieser rückerstattet, wenn die Überbauung innert der folgenden fünf Jahre erfolgt. Dauert es länger, so verringert sich der rückerstattete Anteil jedes Jahr um 10 Prozent. Fazit: Erst nach 20 Jahren bliebe der Grundeigentümer auf einem Teil der Strafgebühren sitzen, erst nach 30 Jahren auf den gesamten. Und dies alles nur, wenn die Gemeinde öffentliches Interesse geltend machen kann, weil sie sich etwa nachweisbar in ihrer Entwicklung blockiert sieht.

Noch in keinem Kanton wurden Landeigentümer bis jetzt belangt

Felix Keller von der CVP/GLP-Fraktion resümierte denn auch trocken: «Ich glaube nicht, dass ich es noch erleben werde, dass die neuen Regeln je zur Anwendung kommen.» Mit diesem Problem allerdings steht Baselland nicht alleine da. Während der Debatte wurde mehrfach bemerkt, dass noch in keinem einzigen Kanton die Instrumente zur Baulandverflüssigung zur Anwendung gekommen seien. So droht die jahrelange Arbeit in einem Papiertiger zu enden.

Das dürfte – neben dem Druck, dem Bundesgesetz zu folgen – mit ein Grund sein, weshalb die Vorlage auch von bürgerlicher Seite unterstützt und in zwei Wochen in zweiter Lesung wohl gutgeheissen wird. SVP-Landrat Markus Meier, Direktor des Schweizer Hauseigentümerverbandes, hielt fest:

«Das ist ein Eingriff in fremdes Eigentum. Ich wehre mich dagegen, dass sämtliche Grundbesitzer als Landhorter und Spekulanten abgetan werden. Dass neu Abgaben gefordert werden können, ist eine knallharte Massnahme.»

Seinem Zynismus treu blieb Rolf Blatter. Der Freisinnige traf die Stimmung der ersten Lesung aber wohl im Kern: «Es ist ein guter Kompromiss, denn es sind alle gleichermassen unzufrieden.»