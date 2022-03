Laternenausstellung Taumeln zwischen Freud und Leid Seit Montagabend tauchen die Laternen den Münsterplatz in ein Licht, das zwar wie stets magisch ist, aber auch zappendustere Schatten wirft. Ein Rundgang.

Der Wind pfeift aus allen Löchern. Aus jeder Ritze, jeder Gasse. Fegt unerbittlich über den Münsterplatz und lässt uns fast das Blut in den Adern gefrieren.

Oder ist es die Laterne der Rolli, die uns derart frösteln lässt? Der Tod lauert hier überall, auf dem ganzen Planeten in Gestalt eines Totenkopfs. «Uns juggt’s» das Sujet, geboren im Jahr 2020, als Krieg herrschte gegen die Tigermücke. Inzwischen ist aus dieser Mücke ein Elefant geworden, nein ein Monster in Gestalt eines russischen Despoten. Die Clique konnte ihr Sujet retten, denn jetzt heisst es:

E wahnsinnige Tyrann – das juggt

Und es isch komplett verruggd wien-är uff Europa spuggt

Ganz frisch auf die Leinwand gepinselt wurde das neben die tierischen Todesflieger, auch die Aufforderung in kyrillischer Schrift, der Krieger in Russland solle doch die Waffe runter nehmen und aufhören, den Bruder zu töten. Das geht durch Mark und Bein.

Gefühlt so weit weg wie der Uranus

So viel Glück bei der Sujetwahl wie die Rolli hatte die Alte Garde der Pfluderi nicht. Sie wählte vor zwei Jahren, als die Fasnacht in letzter Minute abgesagt werden musste, die Miet-Manie via all unsere digitalen Geräte als Sujet und giftelt:

Au die allergreschti Niete

Ka uffem PC Sache miete

Auch die Feststellung, dass Miet-Trottis bei Vielen in der Stadt nicht auf Gegenliebe stossen, ein ganz und gar lokales Mikroproblem, wirkt angesichts des Pulverfasses, auf dem die pandemiegebeutelte Welt heute sitzt, ziemlich trivial. Diese Laterne, ein Schaufenster in eine fremde Welt, gefühlt so weit weg wie der Uranus. Und man fragt sich unwillkürlich: Hätten die das nicht lieber sein lassen? Lieber gar kein Sujet als ein derart veraltetes?

Viele Cliquen haben das mit «Ja» beantwortet. Sujets sind in dieser besonderen Ausgabe der sehr kurzfristig stattgegebenen Fasnacht Mangelware. Numerisch ausgedrückt: Sind zu einem «normalen» Jahrgang um die 200 Laternen auf dem Münsterplatz ausgestellt, sind es heuer 80. So viele seien zumindest angemeldet, die eine oder andere spontane sei sicher noch dazu gekommen, sagt Comité-Obfrau Pia Inderbitzin auf Anfrage.

Ein Wahnsinns-Teil: die Laterne der onYva

So etwa die Laterne der onYva-Clique, die in magentafarbenen Lettern auf schwarzem Grund dazu aufruft, die Sau rauszulassen. Enthüllt wurde das Wahnsinns-Teil erst am Montagnachmittag, am Morgenstreich kam noch die Laterne von 2020 zum Einsatz. Auch jene des Stamms der Wettstai ist erst in letzter Minute fertig geworden. Eine sehr spezielle Laterne, die nicht gemalt ist. Der Künstler hat viele kleine Coronaviren ausgeschnitten und diese auf den Stoff geklebt. Das Rasterbild zeigt einen Totengräber, aber auch diverse Stinkefinger, die die Spaltung der Gesellschaft veranschaulichen.

Die Tour durch die Laternenausstellung ist zwar eine kürzere, aber wahrlich kein Spaziergang. Und das liegt nicht nur an diesem beissend-bösen Wind. So hell die meisten Kunstwerke auch leuchten, so zappenduster sind viele Sujets und Verse:

Y see nur Baim, wo isch dr Wald?

Dr Wald, dä scheen, verschwindet bald!

Die Laterne der Gääle Daggel thematisiert die Buschbrände in Australien anno 2020, tote Tiere im brennenden Wald, und damit den Klimawandel, ein Sujet, das augenfällig viele Cliquen gewählt haben und das sowohl vor zwei Jahren als auch heute brandaktuell ist. Sie rufen in Erinnerung, was in der Zeit des Kriegs vergessen geht: Dass unser Planet vor die Hunde geht.

Die Lälli ruft Putin zu Hilfe

Das ist Fasnacht, die Dinge beim Namen zu nennen, uns gnadenlos den Spiegel vorzuhalten. Etwa, was Corona mit uns gemacht hat, dass die Welt randvoll mit Egoisten ist:

Ych, Ych, Ych und nomoll Ych

Alles ander isch mer glyych!

So bringt es die Clique der Gniesser im Rahmen ihres Sujets «Ego-Main-Y» auf den Punkt, während der Stamm der Lälli auf seiner sehr sehenswerten vierteiligen, blinkenden und teils in Alu gepackten Laterne – QAnon lässt grüssen – Putin zu Hilfe ruft:

Liebe Putin, wo bisch du nur?

Befrey uns vo dr Corona-Diktatur

Die Alte Garde des Barbara-Club fokussiert derweil beim Sujet 2022 auf Lokalpolitik sowie das abgesagte Jodlerfest und meint bockig: «Mir jodle ainewääg». Viele Köpfe sind da zu sehen, unter anderem jene der Basler Regierung, die nicht gut wegkommt:

Im Roothuus dien sy statt regiere

«S Echo vom Määrtplatz» ystudiere

Jetzt erst recht einen draufmachen - oder?

Und dann gibt es noch jene Cliquen, die sehen angesichts des vielen Leids (auf) dieser Erde nur noch eines: Jetzt erst recht einen trinken, «Ergo bibamus», so das Sujet 2022 der Olympia, «Als gäbt’s kai morn». Doch – darf man angesichts des Kriegs überhaupt einen drauf machen? Das ist wohl die grösste Frage und das noch grössere Dilemma dieser Fasnacht. Comité-Mitglied Michèle Zeggari sagte wenige Tage vor dem Morgenstreich sehr treffend, dass die Fasnacht 2022 aufzeige, in welcher Welt wir heute leben: Einer, in der grosse Freude neben grossem Elend besteht.

Und so taumeln wir, hin- und hergerissen, durch die eiskalte Nacht.