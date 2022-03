Laterneneinpfeifen Der Startschuss für die «drey scheenschte Dääg» Die Cliquen brachten am Sonntagabend ihre Laternen unter Begleitung der Pfeifferinnen und Pfeiffer an den Ort, wo sie nur wenige Stunden später zum Morgenstreich starten. Das traditionelle Spektakel zog viele Menschen in die Innenstadt.

Die Clique onYva versammelt sich am Sonntagabend in einem Hinterhof an der Hegenheimerstrasse. Draussen auf der Strasse steht noch die unverhüllte Laterne von 2020. Der Joker grinst von der Leinwand. Mit dieser Laterne und dem Sujet von vor zwei Jahren wird die Clique den Morgenstreich bestreiten.

Was danach kommt, ist für die Mitglieder allerdings noch offen: Die Sujetkommission der onYva hat sich entschieden, die Clique zu überraschen, ob sie ein neues Sujet ausgearbeitet hat oder nicht. Über die Pläne eingeweiht wird die Clique erst heute, am Montagnachmittag. Eine Frau der Clique sagt:

«Ich weiss wirklich nicht, was sie vorhaben, aber ich traue ihnen alles zu».

Zwei Mitglieder der Kommission meinen schmunzelnd: «Viele haben es kaum ausgehalten, nicht zu wissen, ob etwas kommt». Es habe diverse Versuche gegeben, hinter die Pläne zu kommen.

In der Innenstadt erklingt ein fasnächtlicher Klangteppich

Nach einigen Reden im Hinterhof, viel Gelächter und auch der einen oder anderen Freudenträne darüber, dass die Fasnacht wieder stattfinden kann, marschiert die Clique los. Ganz vorne trägt ein Mann eine verhüllte Fahne. Der inzwischen in schwarze Plane eingepackten Laterne folgen die Pfeifferinnen und Pfeiffer in Richtung Innenstadt. Immer wieder tauchen neugierige Menschen an den Fenstern auf und zücken die Handys ob dem Spektakel. Die Trams kennen das Prozedere und gewähren der Clique den Vortritt.

Je näher die Gruppe dem Spalenberg kommt, desto lauter werden die Piccolos der anderen Cliquen. Die Märsche vermischen sich zum fasnächtlichen Klangteppich. Der Platz wird eng, die Cliquen müssen aneinander vorbeimanövrieren. Am Heuberg hat die onYva dann aber ihr Ziel erreicht: Die Laterne wird abgestellt, die Pfeifferinnen und Pfeiffer beenden ihren Marsch und stürmen hinein in die Wärme des Teufelhofs.

Fasnacht auf der einen, Kundgebung auf der anderen Seite

In die Altstadt drängen schaulustige Menschen und die Cliquen, die ihre grösseren und kleineren Laternen für den Morgenstreich in Stellung bringen. Es ist ein grosses Fest, die Vorfreude auf die kommenden Tage ist greifbar. Viele Cliquen sind mit Steckenlaternen unterwegs. Einige unverhüllt, andere sind eingepackt in weisse Tücher und sehen aus wie Bonbons. Viele der grossen Laternen sind noch verhüllt, an den Rändern blitzen jedoch die Farben hervor, vereinzelt lassen sich bereits Sujets erahnen.

Während sich in der Altstadt die Cliquen kreuzen, platzt am Marktplatz die freudige Fasnachtsblase: Eine kleine Gruppe Menschen hat sich dort zu einer Kundgebung für die Ukraine eingefunden.