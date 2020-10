«Lehrling des Jahres»: Am Contest geht’s für die zehn Finalisten um die Wurst

Als Annina Jenzer in das erfolgreiche Traditionsunternehmen ihrer Familie einsteigt, wird die junge Auszubildende mit dem Vorurteil konfrontiert, damit den einfachsten Weg zu gehen. Nach zwei intensiven Lehrjahren misst sich die Fleischfachfrau als jüngste Teilnehmerin am Contest Tag mit ihrer Konkurrenz. Mit dem grossen Erwartungsdruck hat sie mittlerweile gelernt, umzugehen.

Eine Fachjury wählte aus den fast 50 Bewerbungen zehn Finalistinnen und Finalisten aus. Diese traten am Mittwoch am Contest Tag an. Ab dem 2. November können im Onlinevoting die Stimmen für die Favoriten abgegeben werden. Die grosse Preisverleihung – auch online – und damit die Kürung des Lehrling des Jahres findet am 17.November statt.