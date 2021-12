Lieferdienst Cola und Bier innerhalb von zehn Minuten: «Stash» kommt auch nach Basel Der Lieferdienst bringt seine Produkte bereits in Zürich und Luzern unter die Leute. Ab nächster Woche will das Unternehmen auch Basel beliefern.

Die Velokuriere sollen die Bestellung innert weniger als zehn Minuten liefern. Das ist das Ziel des Unternehmens Stash. (Symbolbild) Dominik Wunderli 04.10.2021

Ein Angebot mit über 1000 Produkten und eine Lieferzeit von gerade mal zehn Minuten. Das verspricht der Lieferdienst Stash. Bereits seit Februar sind dessen Velokuriere in Zürich auf den Strassen unterwegs, seit Montag auch in Luzern. Nächste Woche bereits sollen auch die Baslerinnen und Basler in den Genuss des Angebots kommen, wie «20 Minuten» am Montag schreibt. Die Belieferung weiterer Schweizer Städte sei zudem vorgesehen.

Das Angebot sei vergleichbar mit einem Tankstellenladen, schreibt das Onlineportal. Am besten verkauft werde Bier und Cola, heisst es vonseiten des Unternehmens. Um die Lieferzeit von zehn Minuten einhalten zu können, müsse alles sehr schnell gehen: Für das Einpacken der bestellten Ware seien 90 Sekunden vorgesehen, noch einmal 30 Sekunden für die Übergabe an die Kuriere. Dann bleiben acht Minuten für die Auslieferung, zitiert «20 Minuten» den CEO von «Stash». In 85 Prozent der Fälle könne man derzeit die Lieferzeit einhalten, heisst es vonseiten des Unternehmens weiter.