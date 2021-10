Literatur Kulturpreis-Trägerin Irena Brežná: «Eine geografische Heimat suche ich nicht mehr» Die Basler Autorin ist aus der ehemaligen Tschechoslowakei in die Schweiz emigriert und lebt seit über 50 Jahren in Basel. Nun hat sie für ihr literarisches und journalistisches Schaffen den Basler Kulturpreis erhalten.

Irena Brežná (71 Jahre) ist Preisträgerin des diesjährigen Basler Kulturpreises. zvg

Überrascht sei Irena Brežná gewesen, als sie den mit 20'000 Franken dotierten Basler Kulturpreis erhalten hat. Aber: «Es macht mich besonders glücklich, dass die Würdigung gerade von der Stadt kommt, in der ich über ein halbes Jahrhundert lebe und arbeite», wie sie gegenüber der bz sagt.

Die heute 71-Jährige wurde in Bratislava in der damaligen Tschechoslowakei geboren. Nach der Okkupation durch das kommunistische Regime 1968 emigrierte die 18-jährige Brežná gemeinsam mit ihren Eltern in die Schweiz. Seither lebt sie in Basel. Dabei seien ihr die ersten Jahre Eingewöhnung schwergefallen, wie sie sagt. «Doch ich habe etwas daraus gemacht. Ich habe den Sprachwechsel vollzogen.» An der Universität Basel studierte sie schliesslich Slawistik, Philosophie und Psychologie.

Nach ästhetischen Kriterien geknetete Sprache

Heute arbeitet die Mutter zweier Söhne als Schriftstellerin, Journalistin sowie als Dolmetscherin am Gericht und in Schulen. Zu ihrer Arbeit mit Sprache sagt sie:

«In der deutschen Schreibsprache fand ich meine eigene Stimme. Es ist befreiend, in einer Fremdsprache zu schreiben. Ich knete sie nach eigenen ästhetischen Kriterien, bin nicht den jeweiligen kulturellen Dogmen verpflichtet.»

Zehn Bücher hat Brežná inzwischen geschrieben, das vorerst letzte erschien 2018. In Sammelbänden hat sie neben literarischen Werken auch journalistische Texte, darunter Essays, Porträts und Reportagen aus Osteuropa, veröffentlicht. Darin spielen Migration, Anpassung und Heimat eine grosse Rolle. Für Brežná selbst habe Heimat nichts mit einem Land oder einer Nation zu tun: «Eine geografische Heimat suche ich nicht mehr», sagt sie. Stattdessen fühle sie sich zugehörig zu «Gruppen, die sich für etwas Sinnvolles einsetzen».

Für ihren erfolgreichsten Roman, «Die undankbare Fremde», wurde sie 2012 mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet. Darin verarbeitet sie anhand intensiver Sprachbilder ihre eigene Migration. «Wir liessen unser Land im vertrauten Dunkel zurück und näherten uns der leuchtenden Fremde. «Wie viel Licht!», lautet der erste Satz des Buches.

«Der Text ist humoristisch überhöht, literarisch gestaltet. Auch Erlebnisse von anderen Geflüchteten sind darin verarbeitet», sagt sie. Sie wolle mit ihren Texten zu mehr Verständnis für die Perspektive von Eingewanderten beitragen. «Ihre Gedanken und Gefühle, ihre Verlorenheit, Verzagtheit, ihre Kraft und Talente aufzeigen, sie als Individuen beschreiben, damit sie nicht als eine bedrohliche Masse gefürchtet werden.»

Sie wolle sich jedoch nicht auf die Themen Migration und Heimat beschränken. So seien ihr Frauenthemen ein Anliegen und habe beispielsweise über Prostituierte aus Mittel- und Osteuropa geschrieben, die in Basel in der Toleranzzone stehen. «Diese Frauen erleben Tag für Tag, Nacht für Tag schreckliche Traumatisierungen», sagt sie gegenüber der bz.

«Menschliche Schicksale interessieren mich»

So lobt die Jury des Kulturpreises Basel-Stadt denn auch: «Die Verschränkung von Leben und Schreiben, das Ineinandergreifen von journalistischem und literarischem Schreiben – und nicht zuletzt die Reflexion über ihr Verhältnis zu Sprache und Schreiben macht das Besondere ihres Werks aus.» So ist es nicht verwunderlich, dass sie besonders gerne literarische Reportagen schreibe: «Zu nackten Fakten kommt da Atmosphäre, Gefühle, eine subjektive Sicht hinzu.»

Der heuer zum 49. Mal verliehene Preis wird Brežná am 1. November von Beat Jans überreicht. Geehrt werde mit dem Preis neben ihrem Schreiben auch ihr Engagement für Menschenrechte, wie es in der Mitteilung des Kantons heisst. Denn Brežná setzt sich für humanitäre Projekte ein, wie sie gegenüber der bz sagt: Mit tschetschenischen Menschenrechtlerinnen ist sie gegen den Kolonialkrieg aufgetreten und hat humanitäre Projekte verwirklicht. Ausserdem sei sie Mitbegründerin von Bildungsprojekten in der Slowakei und in Guinea.