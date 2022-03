Literatur Zoë Jenny wirft mit «Der verschwundene Mond» einen Blick in die Sterne Zoë Jennys neuer Roman «Der verschwundene Mond» fragt nach dem «kosmischen Bewusstsein» der Menschheit.

Zoë Jenny auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2014. zvg

«Warum glauben wir, dass etwas so ist, wie es ist? Vielleicht täuschen wir uns?» So beantwortet Zoë Jenny im kurzen E-Mail-Interview die Frage, was den Ausschlag für ihren fünften Roman gegeben habe. Intensive Nachforschungen nach dem« kosmischen Bewusstsein» des Menschen sind dem Roman vorangegangen, bis Jenny literarisch eine Verbindung zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft gewagt hat.

Marty ist von Haus aus begnadeter Astrophysiker, Familienvater eher beiläufig. Seine Frau Marlene kümmert sich nach wilden Jugendjahren traditionell und pflichtbewusst um das Wohl und die Erziehung ihrer gemeinsamen Tochter. Diese stellt allerdings in ihrer persönlichen Reifung alsbald fest, lieber Mann als Frau zu sein.

Und während Mutter und Tochter aus der Perspektive des Vaters wie ein «Doppelsternsystem» das Weite suchen, um sich selbst zu finden, fällt Marty selbst in seiner Beziehungsgeschichte in die eigene Kindheit zurück: bis der junge Mond nur noch sichelförmig am Himmel steht und als Mitstreiter und Begleiter seines Lebens allmählich seine Sichtbarkeit verliert.

Mit zwei Jahren verlor Marty seinen krebskranken Vater, und alles, was ihm von ihm geblieben ist, ist das Fernrohr. Der Blick in die Ferne ist denn auch das, was ihm seit seiner Jugend und der Enttäuschung über seine erste Liebe am besten gelingt. Üben muss er sich nur in der Nahansicht, dann, wenn aus der vielversprechenden Distanz am Himmel Begehren wächst und Sehnsucht nach Nähe zurück in den eigenen Körper steigt.

Jenny schreibt mit «Der verschwundene Mond» keine tiefenpsychologische Beziehungsgeschichte, sondern eine an den typischen Phänomenen unserer Zeit entlang geführte Familiengeschichte. Während sich im Kinderzimmer mit Roboter, Smartphone und sprechenden Puppen ein posthumanes Zeitalter ankündigt, entfremdet die Logistik des Alltags die Eltern immer mehr voneinander.

Die dunkle Materie der Psyche

Draussen wütet der Hitzesommer und die Nächte werden durch permanente Lichtverschmutzung ihrer Erholsamkeit beraubt. Eine geraume Weile lang scheint die Erforschung von Exoplaneten und die private Sammlung fossiler Schätze, die so alt sind wie unser Sonnensystem, Marty auf seinem gewohnten Orbit zu halten. Erst als die Erinnerung seine Gegenwart einholt, beginnt die eigentliche Entwicklung des Romans: über das Auge des Wissenschafters.

Dieser wird sich der Möglichkeiten und Konsequenzen einer Nah- und Fernsicht allmählich bewusst. «Marty beginnt zu träumen und statt in die Ferne zu schauen, den Blick nach innen zu richten, in das Universum und die dunkle Materie seiner eigenen Psyche», beschreibt Jenny ihren Protagonisten am Ende des Romans.

Jenny setzt für diese Bewusstseinsänderung den Psychiater Steindorfer ein, der Marty ein Manuskript zur Lektüre gibt. Darin wird die These verhandelt, dass dem Bewusstsein quantenmechanische Prozesse zu Grunde liegen, wie der englische Physiker Roger Penrose in einer umstrittenen Studie schreibt.

Trotz vieler Verweise auf aktuelle Forschungsergebnisse und Fragen vermag Jennys Text die Frage nach dem «kosmischen Bewusstsein» nicht weiterzuentwickeln. Der Roman angelt sich den eigenen Erfahrungsorten der Autorin entlang: Basel, Tessin, Wien und Bali. Dem Profil der Personen hätte es gutgetan, hätte sich die Autorin vom Eigenen mehr gelöst und mit der Recherchearbeit auch selbst auf fremdes Terrain gewagt.

Dennoch gelingt Jenny mit diesem fünften Roman auf wenig Seiten eine kompakte Choreografie, bei der es auch nicht an philosophischen Denkanstössen fehlt.