Livekonzert Viel Talent vor wenig Publikum: Das war die Process Night im Sudhaus Basel Die Basler Management-Firma trust the process lud am Samstagabend ins Sudhaus ein. Sieben Künstlerinnen und Künstler aus Basel, Bern und Zürich präsentierten ihr Können.

Der Zürcher Rapper Didi heizte Basel im kleinen Kreis als zweitletzter Act nochmals so richtig ein. Dominic Gerniak

Am Samstagabend lud die trust the process GmbH, die von Niccolo Brunetti geführt wird, zur Process Night ins Sudhaus ein. Das junge Unternehmen, welches sich auf die Begleitung und Umsetzung von Projekten spezialisiert hat, stellte sieben von insgesamt 25 Künstlerinnen und Künstlern vor, die bei der Firma unter Vertrag stehen. Vier Newcomerinnen und Newcomer und drei Headliner.

Den Anfang machte kurz nach 21.30 Uhr der Rapper Nilai aus Bern – als er noch Youtuber war, nannte er sich Marc Galaxy. Er promotete nach dem ersten Song etwas atemlos sein neues Album, legte sich aber ins Zeug und präsentierte den rund 60 Anwesenden seine selbstreflektiven Texte. Ein solider Einstieg in die Newcomer-Stunde.

Nilais Single «Déjà-vu». Youtube

Auf Berndeutsch folgte Italienisch, Lee Bonaventuras Muttersprache. Wer ab und an Tessiner Fernsehsender verfolgt, könnte Bonaventura aus der Postfinance-Werbung kennen, in welcher er für die italienische Version den Rapteil übernommen hat. Der Entertainer stach mit seiner Sonnenbrille und seinem kurzen Lockenkopf optisch heraus. Er sorgte für Stimmung, heizte das Publikum an und widmete sein letztes Lied all jenen, «die es auf dieser Welt gerade nicht so leicht haben wie wir».

Lee Bonaventura und seine Sonnenbrille. Lea Meister

«Ich rede auf Englisch, weil ich mich so besser ausdrücken kann, okay?», sagte dann die junge Kimberly Cortés. Sie kann nicht nur rappen, sie singt auch, tanzt, fotografiert und malt in ihrer Freizeit. Ihr Freund filmte am Bühnenrand ihren Auftritt und fieberte mit, während Kimberly die Bühne ganz für sich einnahm. Cortés schreibe man mit einem S am Schluss, beteuerte sie am Ende ihres Auftritts. «Aber irgendwann werden das ja sowieso alle wissen.» Kokett.

Kimberly Cortés' Song «Remember Me». Youtube

Eingefleischte Fans amerikanischer Rapmusik spitzten jetzt ihre Ohren, denn der Künstler Doc the One präsentierte seine auf Englisch gerappten Songs souverän, mit einer nasalen Stimme, die so im ersten Moment nur an Eminem und Lieder wie «Cinderella Man» erinnern kann. Musikalisch avancierte der Doc mit seinem optisch unspektakulären, dafür technisch einwandfreien Auftritt für den einen oder anderen Zuschauer insgeheim wohl zum Highlight des Abends und beschloss sogleich die Runde der Newcomer.

Doc the Ones Auftritt war optisch unspektakulär, technisch aber stark. Dominic Gerniak

Josha Hewitt, halb Berner, halb Kanadier, eröffnete die Runde der Headliner. Er stand zusammen mit seinen zwei Brüdern auf der Bühne, einer am DJ-Pult, einer unterstützte ihn am Mikrofon. In einer knappen Dreiviertelstunde präsentierte der religiöse und spirituell interessierte 26-Jährige sein ganzes musikalisches Spektrum von berndeutschem Rap bis hin zu Balladen auf Englisch. Tiefgründige Texte, sanfte Beats und familiäre Atmosphäre auf der Bühne. Trotzdem lichtete sich das Feld der Zuschauerinnen und Zuschauer langsam.

Josha Hewitt spricht mit SRF-Virus über sich und sein Schaffen. Youtube

Das machte Didi gar nichts aus, denn der Zürcher Rapper heizte Basel im kleinen Kreis nochmals so richtig ein. Die noch Anwesenden 20 bis 30 Leute sprangen, wenn Didi das verlangte, zückten Feuerzeuge oder rappten ganz einfach seine Songs mit. Dass er erstmals in Basel auftrat und sich in einem Song gar eine kleine Liebeserklärung an «Blauweiss» versteckte, fiel niemandem auf, denn die Freude, die Didi auf der Bühne zu haben schien, war definitiv ansteckend.

Didis Song «Asphalt». Youtube

Den Abschluss machte der Basler Künstler Sherry-ou. Mit der für ihn typischen Mischung aus Rap und Balladen sorgte er für eine solide Abrundung der Process Night.

Ein Abend gespickt mit viel Talent, der mehr Publikum verdient gehabt hätte, als er bekommen hat.