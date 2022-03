Grenzübergang Medyka, polnische Seite. Samstag, 5.März ca. 17:00. Es ist 0 Grad kalt. zVg

Medyka Basler Organisation liefert Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze Die Basler Sammelaktion withukraine liefert eigens Material an die Grenze. Einer der Fahrer ist von der Situation vor Ort so erschüttert, dass er mit der bz in Kontakt getreten ist. Wir haben mit ihm gesprochen.

Als wir Andriy Dragan erreichen, steigt er gerade in Basel aus dem Zug. Drei Tage war er unterwegs, um gesammelte Hilfsgüter vom Rheinknie an die polnisch-ukrainische Grenze zu transportieren. Dragan fuhr den Bus mit Kollegen nach Medyka, wo die Waren in einem Krankenwagen abgeholt und nach Charkiw in die Ukraine gebracht wurden: Die Lieferung sei heute Montagnachmittag angekommen, das habe er soeben erfahren, sagt Dragan am Telefon.

Der Grund für unser Telefonat sind Videos von der Situation an der Grenze, die der 36-jährige Musiker uns schickte, weil er wollte, «dass die Öffentlichkeit das sieht». Seine eigene Reaktion beschreibt er als «totalen Schock», aber er sei gleichzeitig höchst beeindruckt gewesen, von der Stärke der Frauen und Kinder, die es zwar auf polnischen Boden geschafft haben, jedoch ihr Zuhause und meist auch ihre männlichen Verwandten zurücklassen mussten: Niemand habe geweint, so Dragan.

Die Lieferung ging nach Charkiw

Am Samstagnachmittag seien sie mit ihrer Ladung an Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Utensilien, Babynahrung und Hygieneartikeln aus der Sammelaktion withukraine in Medyka eingetroffen. Erst am Sonntagmorgen verschob sich das Material über die Grenze, die Wartezeiten könnten laut Dragan bis zu 30 Stunden betragen, trotz der guten Organisation der Polen. Er sei überrascht gewesen, wie gut alles organisiert war – und das trotz der riesigen Anzahl an Autos und Bussen, die Geflüchtete abholten und eben Lieferwagen die die dringend benötigten Hilfsgüter herankarrten.

Andriy Dragan engagiert sich bei der Aktion withukraine, die aus der Zusammenarbeit des Vereins der ukrainischen Diaspora «Ukrainer in Basel» und «jungen Baslerinnen und Baslern» hervorging, die angesichts der aktuellen Situation Initiative zeigen wollen. So steht es auf der Website der Aktion geschrieben. Dragan sorgt sich ebenfalls um die Geflüchteten, die nach Westen, in die Schweiz, nach Basel kommen.

Erste Geflüchtete in Basel angekommen

«104 Menschen sind laut einer Vertreterin von «Shelter for Ukraine» aus der Ukraine in Basel angekommen», informiert er uns und er wisse, dass 70 davon bei Verwandten oder Bekannten untergekommen seien und demnach etwa 30 in Asylzentren.

Seine eigene Familie aber wird wohl in der Ukraine bleiben, denn sein Vater ist 59 und somit wehrpflichtig, seine Grosseltern sind zu alt um die Strapazen einer Flucht auf sich zu nehmen und seine Mutter möchte ihre Heimat nicht verlassen.