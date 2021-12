Mein Leben im Dreiland Kein Wein im TGV nach Paris SBB und SNCF betreiben gemeinsam die Gesellschaft TGV Lyria. Die Gründung war kompliziert. Peter Schenk Hören Drucken Teilen

TGV Lyria vor der Abfahrt nach Paris im Basler Bahnhof SBB. Peter Schenk

Am TGV Lyria, der in rund drei Stunden von Basel nach Paris rauscht, schätzen die Reisenden besonders, dass SNCF und SBB beide je eine Zugbegleitung stellen, berichtete SBB CEO Vincent Ducrot neulich auf dem trinationalen Bahnkongress in Basel. Dabei habe bei der Gründung der gemeinsamen Gesellschaft von SBB und SNCF eine Sonderregelung für die meisten Probleme gesorgt: Im Unterschied zu den Schweizern steht den Franzosen nämlich normalerweise ein Glas Wein zum Essen zu.

Die Lösung sah schliesslich so aus, dass die französischen Zugbegleitenden auf den Wein verzichten mussten. Aber keine Sorge: Für die Fahrgäste ist er weiter im Angebot.

Bei der neuen gemeinsamen Gesellschaft Grenzüberschreitende S-Bahn-Basel, die SBB und SNCF kürzlich gegründet haben, dürfte die Wein-Frage keine Rolle gespielt haben. Im Nahverkehr gibt es weder Bar noch Zugrestaurant. Die neue Gesellschaft wird sich neben den Synergien bei Rollmaterial und Technik um ein gemeinsames Auftreten bei Marketing und Öffentlichkeitsarbeit kümmern.

Tickets neu auch über die SBB App

Einen grossen Fortschritt bietet zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember die App SBB Mobile. Neu ist es hier nicht nur möglich, die Zugverbindungen ins nähere Dreiland wie nach Mulhouse, Lörrach, ins Wiesental, auf den Feldberg oder nach Badisch-Rheinfelden nachzuschauen, sondern die Tickets im Bereich der Regio-Trirhena auch unkompliziert zu kaufen.

Dieses Angebot gilt leider nicht für Freiburg im Breisgau, Colmar oder Strassburg. Wer nicht an den Schalter oder auf die Web-Site der SBB möchte, kann die Tickets nach Freiburg, Offenburg, Baden-Baden oder Karlsruhe weiter am SBB-Automaten kaufen. Für Destinationen ins weitere Elsass steht im neu gestalteten Westteil des Bahnhofs SBB ein Automat der SNCF.

Halbstundentakt zwischen Strassburg und Basel

Der Regionalzug TER 200 im Elsässer Bahnhof in Basel. Peter Schenk

Neu richtet die SNCF zwischen Strassburg und Basel auf Dezember einen Halbstundentakt ein – wobei dieser allerdings zweimal am Tag in beide Richtungen unterbrochen wird. Keinen Fortschritt gibt es bei den Abendverbindungen von Mulhouse. Der letzte Zug nach Basel fährt in Mulhouse um 22.16 Uhr ab – ein Besuch der Filature ist ohne Auto nicht möglich. Besser sieht das in Freiburg aus. Von hier fährt der letzte ICE um 00.17 Uhr nach Basel.

peter.schenk@chmedia.ch