Super League Samt neuem Trainer zum Spitzenreiter: Mit Feuereifer geht ein Spanier an Basler Verhaltensmuster ran Guillermo Abascal gilt in der Branche als Trainertalent. Am Montag hat er beim FC Basel interimistisch den Cheftrainerposten von Patrick Rahmen übernommen – und kann nun die Vorschusslorbeeren gleich im Klassiker unterfüttern.

Unversehens vom Spezialtrainer zum Chefcoach des FC Basel befördert: Der Spanier Guillermo Abascal, der mit seinem Team am Sonntag beim Spitzenreiter FCZ antritt. Claudio De Capitani / freshfocus

Seinen ersten öffentlichen Auftritt als Trainer des FC Basel hat Guillermo Abascal mit Charme und glänzenden Augen unter dem feuerroten Schopf bestritten. Die 20 Medienvertreter begrüsste er coronakonform mit der Faust, und die Verständigungsebene mit dem aus Sevilla stammenden Fussballlehrer wird künftig Englisch sein, wobei noch nicht abzuschätzen ist, wie tief diese Kommunikation werden kann. Aber klar ist auch: Da brennt einer mit Feuereifer darauf, den Auftrag zu erledigen, der ihm am Montag vom Schicksal aufgetragen wurde.

So schildert es jedenfalls ­Abascal. Wie er Anfang Dezember von Klubchef David Degen kontaktiert wurde, wie er mit seinem Vorgänger Patrick Rahmen geredet hat, um dann im Januar die Arbeit eines Individualtrainers beim FCB aufzunehmen. Nun ist der 32-Jährige unvermittelt in die Rolle des Chefcoaches geschlüpft und erstickt jede Spekulation im Keim, das könnte Teil des Planes bei seiner Verpflichtung gewesen sein.

Der spanische Nagelsmann

Immerhin eilt Abascal in der Schweiz ein Ruf voraus, seit er 2018 schlagartig in der Super League auftauchte. Erst wurde er nach einer Negativserie beim Challenge-Ligisten Chiasso geschasst, um sechs Tage später beim FC Lugano zu landen. Den rettete er vor dem Abstieg, und weil Absacal da gerade erst 29 Jahre alt geworden war und aus Deutschland der Hype um Julian Nagelsmann noch nicht abgeebbt, bekam er sogleich das Etikett des «spanischen», wahlweise des «schweizerischen Nagelsmann».

In der Coachingzone: Guillermo Abascal im Herbst 2018 beim FC Lugano, seiner ersten Station in der Schweizer Super League. Freshfocus

Er war seinerzeit jedenfalls der jüngste Trainer in den 30 Topligen Europas, die Episode in Lugano dauerte auch nur bis Oktober, aber in der Branche war vom Trainertalent die Rede. Von einem, der die Juniorenzeit in La Masia, der Schmiede des FC Barcelona zugebracht hatte, der mit 19 schon den Traum vom Profispieler begrub. Der in Sevilla Sport studierte und seine Masterarbeit mit dem Thema «Körperliche Vorbereitung und Rehabilitation von Fussballverletzungen» vorlegte.

Unterdessen hat seine Vita bereits die typische Spur eines Fussballnomaden. Er hat bei seinem Heimatverein, dem Sevilla Futbol Club, in der Juniorenabteilung gearbeitet, er verdingte sich als Scout bei Cadiz in der 2. Spanischen Division, er war in der Serie B bei Ascoli Calcio erst für die zweite Mannschaft zuständig, dann Interimstrainer und für zwei Spiele Cheftrainer, ehe die Saison Corona zum Opfer fiel. Dann heuerte er im Sommer 2021 beim Volos NFC in Griechenland an, um bereits im Dezember entlassen zu werden.

Abascal möchte die FCZ-Geschichte wenden

Und nun ist er der erste Spanier in der Trainergalerie des FCB, und die reicht bis 1913 und Percy Humphreys zurück. Er ist der zehnte Trainer in der zurückliegenden Dekade, womit es Basel doch auf einen erheblichen Verschleiss bringt. Viel Zeit, um die von Degen gewünschten Impulse zu setzen, hat Abascal indes nicht. Und alles auf den Kopf stellen kann und will er auch nicht. Aber er hat Vorstellungen: «Wir wollen neue Verhaltensmuster. Persönliche Umgangsformen und auch taktische Veränderungen», sagt Abascal, «wir wollen das Spiel mit und ohne Ball dominieren. Der ­Fokus liegt auf Aggressivität, ­Intensität und Kreativität.»

Und was er in seinen ersten acht Wochen in Basel begriffen hat, ist die nachhaltige Wirkung, die vom spektakulär-kuriosen 3:3 in Zürich ausging. Beim FCZ wirkte es wie eine Initialzündung – beim FCB wie Sand im Getriebe. «Ich hoffe, dass das Spiel am Sonntag wie schon im Herbst zum Wendepunkt in der Saison wird», sagt Abascal, «diesmal zu unseren Gunsten.» Für Absacal, der von seinem Vorgänger Rahmen als «Taktiknerd» bezeichnet wurde, ist es die Gelegenheit, den Ruf, der ihm als Trainerbegabung vorauseilt zu unterfüttern.