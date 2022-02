Mobilfunk Die Aufregung hat bisher keine Folgen gehabt: Swisscom schaltet die Globus-Antenne ab Wie angekündigt, wird die Sendeanlage beim Basler Marktplatz im Verlauf des Mittwochvormittags abgeschaltet.

Mit dem Globus-Umbau verschwindet die Antenne auf dem Globus. Nicole Nars-Zimmer (niz)/BLZ

Was diese Zeitung angekündigt hat, trifft nun ein. Die Swisscom legt im Verlauf des Morgens die Antenne auf dem Globus still und macht damit ein Gebiet, das sich vom Marktplatz in Richtung Universität erstreckt, zu einem Funkloch. Der Datenempfang wird im Freien verschlechtert oder verlangsamt sich und im Innern wird er teilweise verunmöglicht.

Eine entsprechende Interpellation von Lorenz Amiet (SVP) ist hängig. Offenkundig wurden auch erneute Gespräche geführt, wie die Swisscom auf Anfrage bestätigt. Konkrete Angaben macht sie dazu allerdings keine. Favorisiert war das Dach des Justiz- und Sicherheitsdepartements beim Fischmarkt. Doch dort steht bereits eine Polycom-Antenne und der Kanton hat verfügt, dass auf einer Staatsliegenschaft nur ein Sendemast stehen darf.