myfilm.ch Das Kultkino Basel macht seine Streamingplattform attraktiver Das Basler Arthouse-Kino veröffentlicht neue Apps für myfilm.ch – und schlägt Apple damit ein Schnippchen.

Für die Kultkino-Streamingplattform wurden neue Apps lanciert. zvg

Während des Lockdowns vor zwei Jahren katapultierte sich die hauseigene Streamingplattform myfilm.ch des Basler Kultkinos praktisch über Nacht in das Bewusstsein der Schweizer Öffentlichkeit: Nach einem Auftritt des Co-Geschäftsleiters Tobias Faust in der «Tagesschau» schnellten die bescheidenen 300 Takes, also Geldtransaktionen, in den Folgemonaten auf über 6000 hoch, was den Server kurzfristig crashen liess. Die Nachfrage aber blieb hoch, wie das Kultkino in einer Medienmitteilung schreibt: Für das Jahr 2021 konnten über 31’000 Takes verzeichnet werden.

Tobias Faust, Co-Geschäftsleiter Kultkino. zvg

«Diesem Bedürfnis wollen wir gerecht werden und unser Angebot attraktiver gestalten», sagt Faust am Telefon. Aus diesem Grund und, um plattformunabhängig zu sein, lanciert das Kultkino eine ganze Palette neuer Apps für Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV, iPhone, iPad, Android-Phones und Tablets. «Obwohl sich Filme auch mit dem Browser streamen lassen, haben sich Apps mittlerweile etabliert», erklärt Faust.

Dabei wird das Smartphone sozusagen zur Fernbedienung: Per App werden Filme auf den Fernsehbildschirm übertragen. «Als Steigerung gibt es Apple TV, bei dem die App direkt installiert werden kann», erklärt Faust. Wobei ausgerechnet der angeblich so nutzungsfreundliche Techgigant den myfilm-Apps einen Strich durch die Rechnung zu machen drohte.

Als erstes Technologieunternehmen legte Apple nämlich fest, dass beim Kauf digitaler Güter nur das eigene App-Bezahlsystem verwendet werden darf, wofür bis zu 30 Prozent höhere Kosten anfallen als beim Erwerb per Browser. «Das ist enorm viel, zumal Apple als Anbieterin urheberrechtlich geschützten Materials diesen Betrag an sich selber abgibt», erklärt der Co-Geschäftsleiter. Dass viele Nutzerinnen und Nutzer diesen Aufschlag dennoch zahlen, liegt auch daran, dass Apple sich in Schweigen hüllt.

Apple schindet Zeit

«Apple verbietet die Kommunikation über ihre Apps», sagt Faust. «Wir haben diesen Fall trotzdem auf unserer Website beschrieben: Läse das Silicon Valley mit, würde unsere App wahrscheinlich gelöscht.» Gegen die Gebührenpraxis ist das US-Softwareunternehmen Epic Games in Kalifornien vor Gericht gezogen – und hat gewonnen. Trotzdem geht der Streit weiter, weil Apple behauptet, das eigene System nicht so schnell ändern zu können. «Die ganze Techwelt wartet darauf, dass diese Hürde fällt», sagt Faust. «Wird das Urteil umgesetzt, werden wohl viele spannende Neuerungen auf den Markt kommen.»

Während Apple Zeit schindet, löst das Kultkino das Dilemma mit einem Kniff. «Wir wollen unsere App jetzt schon veröffentlichen, um das Bedürfnis unserer Kundinnen und Kundinnen zufriedenzustellen.» Dafür werden die Bezahlfunktionen in den Apps deaktiviert, was bedeutet, dass Käufe im Browser abgeschlossen werden müssen – ein Umstand, den Faust als «erklärungsbedürftig» bezeichnet. «Wir hoffen allerdings, dass sich die Bestimmungen irgendwann ändern: Google hat bereits angekündigt, die Gebührenpraxis freiwillig anpassen zu wollen.»

Trotz der beeindruckender 31’000 Takes macht das Streaming am Gesamtumsatz des Kultkinos noch immer einen Bruchteil aus, da die Filmmiete günstiger ausfällt als ein Kinoeintritt. Allerdings zahlen sich die während der Pandemie getätigten Investitionen in myfilm.ch langsam aus. «Technisch gesehen ist die Plattform fast ein Selbstläufer», erklärt Tobias Faust, nur die inhaltliche Kuratierung falle noch an. «Das heisst, es wird jetzt finanziell interessant.»