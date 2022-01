nach umbau In Bettingen wird der Dorfladen im Sommer wiedereröffnet – er soll zum neuen Treffpunkt werden Im Sommer wird in der Basler Gemeinde der umgestaltete Dorfladen inklusive Bistro eröffnet. Gemeinderat und Betreiber hoffen, dass die Bevölkerung das Angebot stärker nutzen wird.

Der Bettinger Dorfladen wird erneuert. Niz / BLZ (Archivbild)

Der Bettinger Gemeinderat unternimmt viel, damit im 1'200-Seelen-Dorf ob Riehen Leben vorherrscht und die Gemeinde nicht zum «Schlafdorf» verkommt. 900'000 Franken hat die Gemeindeversammlung auf Antrag des Gemeinderats für die Sanierung und den Umbau des bestehenden Dorfladens bei der Bushaltestelle Dorf gesprochen. Der Innenbereich wird grosszügig umgebaut. Dazu kommen energetische Sanierungen und die Umgestaltung des Aussenbereichs.

Nun starten die Ausschreibungen für die Bauarbeiten. Im Sommer soll der Dorfladen, zu dem neu auch ein Gastronomieteil gehört, eröffnet werden. Auf ein genaues Datum für die Eröffnung haben sich Gemeinderat und Betreiber nicht festlegen wollen, da im Zuge der Coronapandemie in einigen Baubranchen Lieferengpässe bestehen, betont die zuständige Gemeinderätin Eva Biland.

Im vergangenen Sommer kam der Dorfladen in die Schlagzeilen, weil Einwohner Peter Hablützel gegen das Verfahren der Planungen vor Gericht gegangen ist. Das Basler Appellationsgericht hat die Klage abgewiesen.

Café machte jährlich Verlust

Der neue Dorfladen soll für Bettingen mehr sein als nur zum Einkaufen von WC-Papier, Teigwaren und Salz. Der Dorfladen soll noch mehr als schon zuvor zum Treffpunkt werden – allen voran dank dem Bistro. Der Gemeinderat hofft, dass die Bevölkerung das Angebot stärker nutzt als das während Jahren von der Gemeinde betriebene Café Wendelin auf der gegenüberliegenden Strassenseite. 50'000 Franken legte die Gemeinde jährlich darauf.

Das Café soll in irgendeiner Form ein sozialer Treffpunkt bleiben und dient während der Umbauarbeiten als provisorischer Dorfladen. Dem Gemeinderat sei es wichtig, erklärt Eva Biland, dass im Dorf die Grundversorgung weiterhin möglich ist. «Wir merken, dass ältere Menschen wegziehen, weil sie hier nicht mehr die für sie adäquate Lebenssituation vorfinden. Dem wollen wir unter anderem mit dem neuen Dorfladen Gegensteuer geben.»

Im Dorf bekanntes Team übernimmt

Bettingen ist eine typische Einfamilienhaus-Gemeinde, die gerade bei jungen Familien immer beliebter wird. Das ist auch die Hoffnung von Eva Biland, dass dadurch die Frequenz im Laden und im Bistro, das auch draussen bestuhlen wird, genügend gross sein wird. Wie schon im alten Dorfladen wird es auch im neuen zudem eine Postagentur haben. Im alten Dorfladen lief diese unter den Erwartungen. Die Post sehe das Konzept aus Laden und Gastrobereich positiv, verrät Biland.

Zu diesem zweiteiligen Konzept geraten hat dem Gemeinderat ein Gastroberater, der aufzeigte, dass schweizweit Dorfläden am erfolgreichsten wirtschaften, wenn sie dazu noch einen Gastronomiebereich haben. Den Betrieb führen wird künftig ein Team, von welchem ein Teil bereits das Restaurant Baslerhof nebenan betreibt. Dazu gehört unter anderem Elia Schlegel, der in der Stadt das Restaurant Fiorentina und Vierter König führt. Das Team hat sich gegen sieben andere Mitbewerbenden durchgesetzt. Als sich das Team kürzlich in den Bettinger Dorfnachrichten vorstellte, kündigte es für den Dorfladen und das Bistro «Nachhaltigkeit und regionale Ressourcennutzung im Zusammenspiel mit leckeren nationalen und internationalen Spezialitäten» an.