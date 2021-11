Nach Vergewaltigung Coronadaten für Strafverfolgung: Basler Datenschützer warnt vor einem «Dammbruch» Das Sexualdelikt in der Basler Innenstadt beschäftigt die Justiz. Ein Einsatz von Gästelisten wäre von nationaler Tragweite.

Kennt die politische Tragweite der Diskussion: Datenschützer Beat Rudin. zvg

In Deutschland lief die Debatte im Sommer 2020 heiss. Aus mehreren Bundesländern war bekannt geworden, dass im Zusammenhang mit Corona erstellte Gästelisten aus Bars und Restaurants Ermittlern als Datengrundlage bei der Strafverfolgung dienten. Speziell im Nachbar-Bundesland Baden-Württemberg stellten die Namen, Adressen und Telefonnummern ein willkommenes, neues Instrument für die Justiz dar. Innert kurzer Zeit häuften sich knapp zwanzig Fälle an, in denen die Strafverfolger die Herausgabe der Listen verlangten. In ganz unterschiedlichen Verbrechen: Raub, sexuelle Belästigung, Diebstahl, Fahrerflucht, ein Tötungsdelikt.

In der Schweiz dürfte die Vergewaltigung in der Basler Innenstadt vom vergangenen Donnerstag der erste Fall sein, in welchem die Gästeliste eines Clubs eine besondere Rolle bei der Aufklärung spielen kann. Ganz sicher ist es nicht: Wie der Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft gestern gegenüber der bz ausführte, gibt die Stawa keine Auskunft über Ermittlungsschritte. Aber weil sich Opfer und Täter in einem Tanzlokal kennen gelernt haben und diese gemäss den aktuellen Bestimmungen über genaue Informationen ihrer Gäste verfügen müssen, liegt der Schritt nahe.

Nun meldet sich der kantonale Datenschutzbeauftragte von Basel-Stadt zu Wort. Beat Rudin sagt: «Ich würde vor einer Herausgabe der Kontaktdaten abraten.» Er führt politische Gründe für seine Meinung an: «Dann würden genau die Befürchtungen wahr, die gegen die Einführung der Erhebung von Kontaktdaten durch Gastbetriebe sprachen. Das würde zu einem riesigen Vertrauensverlust gegenüber den aus epidemiologischer Sicht als notwendig erachteten Massnahmen führen.» Ausserdem, gibt er zu bedenken, wäre die Abgrenzung, für welche Straftaten ein Zugriff gerechtfertigt wäre, äusserst schwierig. «Es wäre zu befürchten, dass mit der Herausgabe dieser Daten ein eigentlicher Dammbruch erfolgen würde.»

Ein spezieller Zeitpunkt für die Debatte

Rudin weiss, dass er mit seiner Argumentation vor einem Richter womöglich das Nachsehen hätte. Zwar bestimmt die Covid-Verordnung, dass die von Restaurationsbetrieben erhobenen Daten ausschliesslich zur Pandemiebekämpfung eingesetzt werden dürfen. «Aber diese Regelung steht nur auf Verordnungsstufe, weshalb sie nach den juristischen Kollisionsregeln durch eine Regelung des Bundes auf Gesetzesstufe übersteuert werden könnte», sagt Rudin. Eine solche wäre die Strafprozessordnung des Bundes, nach deren Grundsätzen die Basler Staatsanwalt handeln muss.

Damit ist die Debatte auch hierzulande lanciert. Und dies just zu einem speziellen Zeitpunkt: Ende Monat muss die Schweizer Stimmbevölkerung über die geltenden Covid-Bestimmungen des Bundesrats an der Urne entscheiden.