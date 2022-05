Nachgefragt Comité-Nachwuchschefin: «Das ist genau die Klientel, die wir erreichen wollten» Kathrin von Bidder ist die Nachwuchsverantwortliche beim Basler Fasnachts-Comités. In der bz spricht sie über die Erste Lektion im neuen Format. Erstmals stand auf dem Barfüsserplatz ein Dorf, Priorität hatte der Nachwuchs, die Cliquen rückten in den Hintergrund.

Kathrin von Bidder an der Ersten Lektion auf dem Barfüsserplatz. Kenneth Nars (29. April 2022)

Kathrin von Bidder, was lautet Ihr Fazit nach diesem Wochenende?

Kathrin von Bidder: Es ist das erste Mal, dass wir es in diesem Format machen und das Fazit ist spannend.

Wie meinen Sie das?

Die Erste Lektion fand sehr spät statt in diesem Jahr. Spannend war, dass dennoch ein grosses Interesse daran bestand. Vor allem das musikalische und das kreative Zelt waren sehr beliebt. Die Menschen sind extra wegen dieser Zelte gekommen, auch aufgrund der Flyer, mit denen wir inseriert haben. Auch die Fasnachts-Botschafterinnen und -Botschafter, welche vor Ort waren haben uns spannende Sachen zugetragen.

Zum Beispiel?

Anders als in den vorigen Jahren waren viele fasnachtsfremde Familien, also solche, die keinen Bezug zur Fasnacht haben, vor Ort. Zum Beispiel Expat-Familien, die sehr interessiert waren. Diese haben extrem spannende Fragen gestellt. Das ist eines der Klientelen, die wir mit dieser Aktion erreichen wollen und weswegen wir es so machen.

Was hat Sie sonst noch dazu bewegt, die Erste Lektion neu zu gestalten?

Wir sind im letzten Herbst mit den Obleuten der Jungen Garden zusammengekommen und stellten verschiedene Fragen, unter anderem: «Was können wir verändern?» Die Antwort der Verantwortlichen war klar. Sie wollten, dass während der Ersten Lektion der Wettbewerb zwischen den Cliquen zurückgeht. Denn wenn die Interessierten ins Zelt gekommen sind, haben sich alle auf sie gestürzt.

Dieses Jahr ist dies nicht der Fall?

Nein, gar nicht. Im Informationszelt ging es auch eher ruhig zu und her, die Cliquen waren ja nur durch Flyer und QR-Codes vertreten. Einige haben uns nicht mal Flyer zur Verfügung gestellt, da sie quasi ausgebucht sind in der Jungen Garde.

Wie sahen die Rückmeldungen der Cliquen aus?

Von den Cliquen habe ich bis jetzt noch nicht viel gehört. Da ich am Samstag noch am Offiziellen anwesend war, habe ich hier einige Reaktionen erhalten. Viele haben mich gefragt, weshalb die beiden Anlässe am selben Wochenende stattfindet. Da musste ich ihnen erklären, dass Aktive nicht das Zielpublikum sind. In diesem Jahr war ein anderes Publikum auf dem Platz, was ich spannend finde. Früher sind die Aktiven an diesem Wochenende gekommen, um noch einmal etwas Fasnachtsluft zu schnuppern. Das war in diesem Jahr gar nicht so. Der Zeitpunkt passte auch, denn in diesen Wochen begannen die Unterrichtsstunden wieder. Dennoch werden wir in Zukunft die Aktion aber nach der Fasnacht planen.

Wie waren die Reaktionen vor Ort?

Auffällig war, dass die Kinder eher jung waren. Diese haben aber das Angebot in den Zelten aber sehr genossen und ausgenutzt.

Werden Sie also dieses Format beibehalten?

Ich bin mir sicher, dass wir nicht zur alten Form zurückgehen werden. Das wäre nicht wünschenswert. Wir werden dieses Format voraussichtlich beibehalten und einige Justierungen vornehmen.