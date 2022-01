Nachruf Der Basler Radiomacher Niggi Freundlieb war ein Kämpfer Niggi Freundlieb hat am 31. Dezember 2021 seinen Kampf gegen eine kurze, aber schwere Krankheit verloren. Nikolaus Alexander, wie er getauft wurde, war immer ein Kämpfer – für guten Journalismus und gegen das grosse Schweigen.

Niggi Freundlieb. zvg

Ich habe Niggi an seinem 17. Geburtstag kennen gelernt, wir schwänzten beide den Sportstag unserer Schule. Es gab damals im Realgymnasium (heute Gymnasium Kirschgarten) zwei Schülerzeitungen. Die eine war in den Augen der anderen ein Slapstick, nicht ernst zu nehmen. Die andere wollte seriös, ungeschminkt und bissig sein. Bei Letzterer war Niggi Redaktionsmitglied – und ich dann auch. Das wurde nicht von allen goutiert. Ich war gerade mal zwölf Jahre alt. Niggi kämpfte für mich. Unser erstes gemeinsames Werk war ein Bericht über das Pro und Contra der Koedukation, die mit meinem Jahrgang in den Basler Gymnasien Einzug hielt.

Kein Blatt vor den Mund nehmen, das war Niggis Credo. Es hat ihm manch einen Streit mit den Teppichetagen eingebracht. Niggi kannte wie kaum einer die Medien mit Basler Sitz von innen. Er gehörte zur Anfangscrew von DRS3 im Studio Basel auf dem Bruderholz, dem heutigen SRF3, dessen Slogan dannzumal der «amtlich bewilligte Störsender» war. Er war Moderator und schliesslich auch Redaktionsleiter der morgendlichen Aufweckshow «Vitamin3». Es folgte ein Jahr bei Radio Basilisk, ein weiteres beim Versuch der Ringier-Gruppe, in Basel einen «Basler Blick» zu lancieren. Nach diesem Intermezzo kehrte Niggi Freundlieb zu Radio Basilisk zurück, war zuletzt Mitglied der Programmleitung.

Der lange Weg zur Selbstständigkeit

Um die Jahrtausendwende folgten zwei Jahre beim Jugend- und Kultursender Radio X als Programm- und stellvertretender Geschäftsleiter; seine enge Verbundenheit mit Radio X ist bis zu seinem Tod geblieben. Sein Gang durch die Medien als Angestellter ging jedoch weiter, erst war er Geburtshelfer der Basler Redaktion von «20 Minuten», schliesslich folgte noch die Berufung zum Chefredaktor und Moderations-Anchor beim Fernsehprojekt «Nordwest 1», bevor er sich 2006 definitiv als Kommunikator, Texter und Autor selbstständig machte.

Das Schreiben war die eine Leidenschaft, die andere die Musik. Niggi, stets in Jeans, Cowboystiefel, Wildlederjacke und jahrelang mit schnellen Autos unterwegs, war seines Zeichens ein Rock'n'Roller. Seine musikalischen Vorlieben waren aber viel weiter. Ob Beach Boys oder John McLaughlin, MC5 oder Frank Zappa – Niggi konnte fast allen Genres etwas Gutes abgewinnen. Selbst hatte er in jungen Jahren diverse Bands, die bekannteste darunter war Sputnik. «Vincenzo die Ratte», die Geschichte des debilen, frustrierten, entnervten Schmächtigen, der alles versucht und doch gegen die Mächtigen verliert, musikalisch im Stil der Spider Murphy Gang, war seine selbst produzierte, einzige Single.

Kein Blatt vor dem Mund

Frech bis bösartig, besserwisserisch und nie ein Blatt vor dem Mund, war der Charakter seiner Radiofigur, die er höchst selten mal etwas nicht wissen liess, um dann Radio Eriwan zu fragen und Absurdes antworten zu lassen. Niggi Freundlieb liebte den schwarzen, bitterbösen Humor. Fast schon legendär ist seine Radio-X-Kultsendung «Ixxtreem», die mit ätzendem Spott gespickt jeweils am Freitag um 13 Uhr das frühe Wochenende einläutete.

Niggi war ein liebenswürdiger Mensch, auch wenn seine Sprüche teilweise sehr sarkastisch, ja zynisch sein konnten. Er zeigte oft das Bild des harten Cowboys; wir alle wussten, das war der Berühmte mit dem weichen Kern.

Niggi hätte diesen Sommer seinen 70. Geburtstag feiern können. Hätte. Er ist zu jung gestorben. Niggi Freundlieb hinterlässt seine langjährige, geliebte Partnerin. Ihr und seinen Angehörigen entbieten wir unser tiefstes Beileid.