Nachtigallenwäldeli Abbauen oder stehen lassen: Streit um «Baracca Zermatt» geht in die nächste Runde Wegen der Baustelle für den Neubau der Kuppel will der Basler Gastronom Simon Lutz das Häuschen im Sommer stehen lassen. Das Gesuch wurde allerdings abgelehnt. Nun hat Lutz einen Rekurs eingereicht.

Die «Baracca Zermatt» sollte in den Sommermonaten eigentlich nicht im Nachtigallenwäldeli stehen. Nicole Nars- Zimmer

Die Baueingabe für den Kuppel Neubau rückt die Rechtsstreitigkeiten um das Restaurant Baracca Zermatt im Nachtigallenwäldeli wieder ins Licht. In der Hütte werden in den Wintermonaten Fondue und andere alpine Gericht serviert.

Für die Sommermonate sollt die «Baracca» eigentlich jeweils abgebaut werden, damit die Grünfläche anderweitig genutzt werden kann. Das Restaurant gehört zum angrenzenden Lokal Acqua. Beide Betriebe werden von dem Gastronom Simon Lutz geführt. Er hat vom Bau- und Gewerbeinspektorat die wiederkehrende Bewilligung erhalten, die «Baracca» jeweils von Mitte Oktober bis Mitte April zu betreiben. In der Zwischenzeit muss das gesamte Gebäude jeweils mit grossen Baumaschinen abgebaut und zwischengelagert werden. Das war die Abmachung. In der Realität wird die «Baracca» allerdings nicht jedes Jahr abgebaut.

Aufsicht auf das Areal und die «Baracca Zermatt». Nicole Nars-Zimmer

Bis 2023 will Lutz das Häuschen stehen lassen

Bereits im vergangenen Sommer waren der zuständige Gastronom Simon Lutz und die Behörden mit Baueingaben und Rekursen in ein juristisches Pingpongspiel verwickelt, bis sich der Abbau nicht mehr lohnte. Damals gab Lutz als Grund für sein Begehren die Coronapandemie an. Die zuständige Baufirma habe sich geweigert, den Abbau durchzuführen, da sie aufgrund der geltenden Coronamassnahmen nicht arbeiten durften. Das Bauinspektorat lehnte das Gesuch allerdings ab. Die anschliessend eingereichte Beschwerde von Lutz streckte das Verfahren in die Länge. Schlussendlich hätte die «Baracca» Anfang Oktober abgerissen werden müssen. Ab dem 15. Oktober bestand die temporäre Bewilligung aber wieder.

Als dieser in diesem Jahr anstand, reichte Lutz wieder ein Gesuch ein. Diesmal stellte er den Antrag für die durchgehende Aufstellung der «Baracca» bis ins Jahr 2023.

Zugang für Abbau während Baustelle nicht möglich

Simon Lutz betreibt die «Baracca Zermatt». Nicole Nars-Zimmer

«Wir haben das Gesuch nicht aus Trotz eingereicht, sondern weil die Baustelle für den Kuppel Neubau viel grösser wird als ursprünglich gedacht»,

so Lutz. Für die Unterkellerung würde ein grosser Bereich von der Birsig bis zu den Tramgleisen aufgerissen. Es sei dann nicht mehr möglich, von der Heuwaage her mit den Sattelschleppern und dem Pneukran für den Auf- und Abbau der «Baracca» vorzufahren.

Müsste man von der Seite des Zollis zur «Baracca» fahren, wären gemäss Lutz ganz andere Massnahmen nötig: «Dort müssten wir erst den uralten Olivenbaum fällen und den schönen Brunnen abreissen. Das wollen wir unbedingt vermeiden», sagt er. Ausserdem geht er davon aus, dass die «Baracca» niemanden stören wird: «Wir verhindern dort ja nicht die Nutzung einer beliebten Grünfläche.»

So sah das Areal ohne die «Baracca Zermatt» aus. Kenneth Nars

(Juli 2017)

Quartierverein wehrt sich gegen «Zweckentfremdung» der Grünzone

Der Neutrale Quartierverein Bachletten-Holbein sieht das anders. Er hat im März Einspruch erhoben. «Die ‹Baracca› widerspricht dem eigentlichen Zweck des Nachtigallenwäldeli», begründet Peter Fankhauser vom Quartierverein den Einspruch. Der Park solle von der Quartierbevölkerung genutzt werde können und nicht dauerhaft besetzt werden. In der schriftlichen Einsprache an das Bau- und Verkehrsdepartement schreibt der Verein: «Von der für insgesamt über 10 Millionen Franken teuren Sanierung des Nachtigallenwäldeli und des Birsigbettes erhoffte sich die Quartierbevölkerung eine grosszügige Grünfläche zur allgemeinen Nutzung. Leider steht dem die exzessive Nutzung der Baurechtsparzelle durch den Baurechtnehmer entgegen.»

Lutz ist etwas enttäuscht, dass der Quartierverein nicht persönlich auf ihn zugekommen ist, um den Dialog zu suchen. «Ich hätte mich gefreut, wenn wir erst nachbarschaftlich darüber hätten sprechen können.» Er hofft, dass die neue Situation mit der Grossbaustelle des Kuppel Neubaus die Einsprache des Quartiervereins nochmals relativiert.

Den Quartierverein will, dass die Grünfläche im Sommer von der Quartierbevölkerung genutzt werden kann. Nicole Nars-Zimmer

Laut Fankhauser hat diese Information allerdings keinen Einfluss auf die Einsprache:

«Wir haben nicht aus Unwissenheit reagiert. Die ‹Baracca› muss einfach abgerissen werden, bevor die Bauarbeiten beginnen. Wenn sie danach nicht wieder aufgebaut werden kann, ist das nicht unser Problem.»

Lutz will sich künftig an temporäre Nutzung halten

Simon Lutz hat gegen die Ablehnung des Gesuchs einen Rekurs eingereicht. Sein Ziel sei es, dadurch eine Dialogmöglichkeit zu schaffen, sagt er. Auf keinen Fall will er den Anschein erwecken, er wolle damit bewirken, dass die «Baracca» künftig immer im Sommer stehen bleibt. Das sei schliesslich in einer Grünzone nicht erlaubt. «Ausserdem wollen wir die temporäre Nutzung unbedingt beibehalten und das Areal somit den Jahreszeiten entsprechend bespielen.» Ob die langen Bearbeitungszeiten bei den Behörden Lutz dieses Jahr wieder in die Karten spielen werden, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.