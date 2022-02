Finanzen Neues Lohnsystem bei der BLKB: Höheres Fixsalär, dafür weniger Boni für die Angestellten Der Chef der Basellandschaftlichen Kantonalbank, John Häfelfinger, hält wenig von Leistungszielen auf individueller Ebene.

Er trimmt seine Bank auf Nachhaltigkeit und expandiert: BLKB-Chef John Häfelfinger. Nicole Nars-Zimmer

Keine Rede, keine Medienmitteilung, keine Pressekonferenz ohne den Begriff Nachhaltigkeit. John Häfelfinger unterliess es auch an der gestrigen Jahresmedienkonferenz nicht, auf das Thema einzugehen. So sprach der Chef der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) über 850 gepflanzte Bäume, über das Ziel, die Emissionen des Unternehmens bis 2040 auf Netto-Null zu reduzieren oder über nachhaltige Anlagen.

Sich mit dem Begriff von der Konkurrenz abzuheben, ist anspruchsvoll, da sich fast alle Unternehmen das Wort Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben. Insofern kann Häfelfingers Aussage über das neue Lohnsystem der Bank als Steigerung angesehen werden. Die BLKB hat den variablen Teil des Lohns ihrer Mitarbeitenden zu Gunsten des Fixlohns gesenkt.

Teams statt Mitarbeiter sollen sich messen

Im Vordergrund stehe nicht mehr die individuelle Leistung, sagte Häfelfinger, sondern jene des Teams und der gesamten Bank. «Ich glaube nicht, dass Anreize über Boni funktionieren.»

Auf die Nachfrage, wie der Erfolg im neuen Modell genau gemessen wird, blieb der 50-Jährige schwammig. Die Teams würden sich untereinander messen. Dabei gehe es etwa nicht darum, wie viele Hypotheken abgeschlossen worden seien. Vielmehr stehe im Fokus, wer die beste Beratung in der Breite angeboten habe oder das Kundensubstrat vergrössern konnte.

Neben dem Thema Nachhaltigkeit ist Häfelfinger in seiner gut fünfjährigen Amtszeit mit seinem Expansionsdrang aufgefallen. Vereinigt werden die beiden Komplexe in der vergangenen April gegründeten Tochtergesellschaft Radicant. Mehrfach betonte Häfelfinger, dass die auf nachhaltige Anlagen ausgerichtete Digitalplattform für vermögende Kunden national ausstrahlen soll.

Die Firma operiert unabhängig von der Mutter in Liestal. Ein Hinweis auf die BLKB findet sich auf der Website von Radicant versteckt ganz unten rechts. Bisher sind 35 Millionen Franken in das Projekt geflossen. Dies ist Teil des Anfangsinvestments von 50 Millionen. Weitere Gelder fliessen, wenn gewisse Meilensteine erreicht werden. Ein solcher wäre die erhaltene Banklizenz von der Finanzmarktaufsicht Finma. Diese soll noch 2022 eintreffen, womit die Tochter an den Start gehen kann.

1000 neue Kunden alleine in Rheinfelden

Zufrieden zeigt sich Häfelfinger mit der Expansion ins Fricktal und nach Basel. Die Erwartungen seien übertroffen worden, allein in Rheinfelden seien 1000 neue Kunden gewonnen worden.

Daneben kann die Bank solide Jahreszahlen vorweisen. Der Geschäftsertrag ist im vergangenen Jahr um rund 9 Prozent auf 386 Millionen Franken gestiegen. Analog kletterte der Geschäftserfolg um 9 Prozent auf 176 Millionen. Der Gewinn dagegen erhöhte sich nur leicht – um 2 Prozent auf 141 Millionen Franken. Der Grund: Die Bank erhöhte die allgemeine Reserve um 35 Millionen Franken. Der Kanton erhält wie im Jahr zuvor 60 Millionen Franken.