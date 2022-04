Neues Mandat Alt Regierungsrat Baschi Dürr wird Verwaltungsrat bei Basler Sicherheitsunternehmen Pantex Nebst seinen sonstigen Engagements wird der ehemalige Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt Baschi Dürr künftig im Verwaltungsrat der Basler Sicherheitsfirma Pantex sitzen.

Baschi Dürr ist neu im Verwaltungsrat von Pantex. Hans Peter Schläfli/zVg

Die Basler Sicherheitsfirma Pantex teilt am Dienstag mit, dass sie den früheren Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt Baschi Dürr als Verwaltungsrat gewinnen konnten. Die Generalversammlung habe den 45-jährigen Ökonomen in ihr Gremium gewählt. Dazu lässt sich Geschäftsführer Nino Hafner in der Medienmitteilung folgendermassen zitieren: «Wir sind stolz darauf, dass wir Baschi Dürr überzeugen konnten, uns auf diesem Weg zu begleiten. Er bringt Erfahrungen in der Sicherheitsbranche sowie in der Strategieentwicklung und -umsetzung mit.» Profitieren könne man ausserdem auch von Dürrs breitem Netzwerk.

Der frischgebackene Verwaltungsrat selber reagiert erfreut auf seine Wahl und erklärt: «Gerne möchte ich als Verwaltungsrat meinen Teil dazu beitragen und damit diese – immer wieder auch kontrovers diskutierte – Branche insgesamt stärken.»

Konkret werde sich der alt Regierungsrat um eine breitere Kundenbasis, die Weiterentwicklung von Governance und Compliance sowie das Thema Nachhaltigkeit kümmern.