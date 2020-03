Der Kanton richtet vier Quarantäne-Notwohnungen ein. Diese stehen allfällig positiv getesteten Wohnungslosen zur Verfügung. In den Notschlafstellen werde darauf geachtet, dass möglichst wenig Leute in einem Schlafraum übernachten. Zudem mache man alle Gäste beständig auf die Hygienevorschriften aufmerksam, so das Sozialamt Basel-Stadt.