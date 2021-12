Öffentlicher Verkehr Das bringt der neue Fahrplan: Mit dem Nachtzug nach Amsterdam und öfters nach Mailand und Paris Ab Montag gilt der neue Fahrplan. Er bringt vor allem für internationale Verbindungen einige Verbesserungen, etwa nach Amsterdam, Mailand oder Paris. Auch auf regionaler Ebene gibt es verschiedene Neuerungen.

Mit dem neuen Fahrplanwechsel erhält Basel eine neue Nachzugsverbindung nach Amsterdam. Muhammed Muheisen / AP

Die bz hat die wichtigsten Änderungen zusammengestellt, welcher der Fahrplanwechsel kommenden Montag mit sich bringt. Während er international zusätzliche Verbindungen bringt, erhalten in der Region zahlreiche Buslinien eine neue Linienführung.

Basel-Amsterdam: Für Fans von Nachtzügen ist dies wohl die bedeutendste Neuerung. Ab Montag verkehrt ein Nightjet-Zug mit Schlaf- und Liegewagen sowie Sitzwagen von Zürich über Basel via Deutschland nach Amsterdam. In Basel geht es um 23:13 Uhr los, Ankunft in der Grachtenstadt ist um 09:59 Uhr. Der Zug hält in Freiburg, Offenburg, Köln und Utrecht, jedoch nur zum auszusteigen.

Basel-Mailand: Die SBB bieten neu eine vierte tägliche Direktverbindung in die norditalienische Metropole an. Der zusätzliche Eurocity startet um 10:28 Uhr. Die Fahrt dauert wie bisher vier Stunden und zwölf Minuten. Zudem werden einzelne Intercity-Züge von Brig bis Domodossola verlängert. Die Einführung dieser Verlängerungen ist jedoch abhängig von der Entwicklung der Coronakrise.

Basel-Paris: Während der Coronakrise standen die Zeichen auf dieser Strecke eher auf Abbau. Nun fährt täglich um 16:34 ein zusätzlicher TGV nach Paris Gare de Lyon. Damit gibt es neu fünf statt vier tägliche Direktverbindungen in die französische Hauptstadt. In gut drei Stunden schafft der Hochgeschwindigkeitszug die Strecke.

Neu vier- statt dreimal direkt nach Mailand: Dem Fahrplanwechsel sei Dank. Antonio Calanni / AP

Basel-Zürich: Eine zaghafte Verbesserung gibt es für Reisende, die zu späterer Stunde von Zürich nach Basel fahren wollen. Neu gibt es eine tägliche Direktverbindung um 21:34 Uhr ab Zürich (ohne Halt bis Basel). Bisher haben die SBB diese nur am Freitag und Samstag angeboten. Zudem kann jetzt auch der oben erwähnte Nightjet nach Amsterdam als Direktverbindung von Zürich nach Basel genutzt werden. Dieser fährt um 21:59 Uhr los.

Basel-Chur: Sonntags fährt der IC um 15:37 nun ganzjährig nach Zürich und Basel. Der Zug mit Abfahrt um 19:37 gibt es nun sonntags von Weihnachten bis Ostern (statt nur Januar bis März).

Basel-Bern-Interlaken: Was schon seit Mitte Oktober gilt, wird nun definitiv eingeführt. Der IC von Basel nach Bern und Interlaken fährt jeweils um xx:56 Uhr los und nicht um xx:58 Uhr. Dies ist der Grossbaustelle in Liestal geschuldet. Mit dieser Massnahme wollen die SBB einen stabilen und pünktlichen Fahrplan gewährleisten. Die Anpassung bleibt voraussichtlich bis Ende 2025.

Die Abschaffung der Doppelhaltestellen - hier am Bankverein - wurde bereits im Jahr 2019 getestet. Nur wird das Projekt Realität. Nicole Nars-Zimmer

Tramverkehr: Mit dem Fahrplanwechsel werden die Doppelhaltestellen am Aeschenplatz, Bankverein, Barfüsserplatz, Heuwaage und Marktplatz aufgehoben. Da die BVB etwa wegen Tempo 30 auch sonst mit «Verlangsamungen» auf dem Netz rechnen, will das Unternehmen «fahrplan-stabilisierende Zusatzkurse» einsetzen. Damit sollen mögliche Verspätungen an den Endhaltestellen besser aufgeholt werden können.

Tram 2: Die Haltestelle Kunstmuseum in Richtung Bahnhof SBB wird wieder bedient. Die Haltestelle in Richtung Wettsteinplatz folgt im nächsten Frühling.

Bus 36: Die Linie verkehrt neu immer über den Strassenast Lange Erlen-Schorenweg-Surinam. Die Haltestellen Erlenmatt und Signalstrasse werden nicht mehr bedient.

Bus 37: Die Linie wird neu geführt. Ab Montag verbindet der Bus den Aeschenplatz und den Bahnhof Dornach. Dazwischen hält er etwa an den Haltestellen Gartenstadt, Hofmatt und Münchenstein Bahnhof.

Bus 46: Während den Hauptverkehrszeiten wird die Linie neu auf die Strecke Badischer Bahnhof-Muttenz Bahnhof verlängert (via Breite, Pantheon und Fachhochschule). Der 46er verkehrt neu immer über den Strassenast Erlenmatt – Signalstrasse. Die Haltestellen Lange Erlen, Schorenweg und Surinam werden nicht mehr bedient.

Die Saalhöhe ist ein beliebtes Ausflugsziel von Spaziergängern, Mountainbikern und Töfffahrern. Daniel Vizentini

Nachtnetz: Die Nachtbuslinien werden aufgehoben. Neu verkehren die Postautos an den Wochenendnächten auf den gewohnten Linien des Tagesbetriebs.

Linie 69: Die Linie wird einerseits ab Burg über Biederthal (F) nach Rodersdorf und andererseits ab Chalhöchi bis nach Laufen verlängert. Zudem gibt es in Metzerlen (Allmendhalle) eine neue Haltestelle. Der Fahrplan werde besser strukturiert und mehr Fahrten angeboten. Die Linie 113 von Laufen nach Mariastein wird aufgehoben und in die Linie 69 integriert.

Linie 102: Der Bus von Gelterkinden via Kienberg nach Salhöhe verkehrt von Montag bis Samstag den ganzen Tag im Halbstundentakt. Das Angebot wird dadurch regelmässiger. Hemmiken wird nur noch abends und sonntags bedient. Die Salhöhe wird neue nur noch am Sonntag angefahren, dafür sieben Mal.

Die gegenseitige Abo-Anerkennung des U-Abos in den grenznahen Zonen 1, 2 und 3 des Regio Verkehrsverbund Lörrach in Deutschland ist ein Erfolg. Deshalb wird die vor zwei Jahren gestartete Probephase nun definitiv eingeführt. Zusammen mit dem seit 1. Juni 2021 laufenden Probebetrieb auf dem ganzen Gebiet des Distribus in Frankreich ist das U-Abo trinational gültig.