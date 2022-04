öffentlicher Verkehr Jetzt kommt das U-Abo light: «Die Pandemie hat eine Verhaltensänderung verursacht» Es gibt manche ÖV-Benützer, für die sich der volle Preis fürs U-Abo nicht lohnt. Ihnen kommt jetzt der Tarifverbund entgegen – und bricht damit ein fast 40 Jahre altes Prinzip.

Tram und Bus nur in den Randzeiten zu benutzen, geht jetzt auch mit einem günstigen Abo. Kenneth Nars

Seit 1984 gibt es das U-Abo. Seither ist das Prinzip unverändert: Es ist nur eine Version davon erhältlich, und die gibt unbeschränkt freie Fahrt auf dem gesamten Netz des Tarifverbunds Nordwestschweiz (TNW).

Doch ab dem 4. Mai gibt’s zusätzlich ein «U-Abo Freizeit». Es kostet 90 Franken für drei Monate, dafür gelten zeitliche Einschränkungen: Freie Fahrt gibt es wochentags nur ab 19 Uhr bis Betriebsschluss. Am Wochenende ist das Abo ganztags gültig.

Das neue Abo ist ab kommendem Montag über die üblichen Kanäle (ausser der U-Abo-App) erhältlich, vorerst in einer einjährigen Testphase.

Pandemie veränderte Fahrgastverhalten

Es ist nicht zuletzt eine Reaktion auf den Fahrgastrückgang seit Corona, von dem sich der öffentliche Verkehr noch nicht vollständig erholt hat. «Die Pandemie hat eine Verhaltensänderung verursacht», erklärt TNW-Geschäftsführer Adrian Brodbeck.

Viele hätten auf alternative Verkehrsmittel zurückgegriffen, etwa aufs E-Bike, und es gebe vermehrt Homeoffice. Und generell würden viele Menschen beim Eintritt ins Erwachsenenleben nicht mehr nur auf den öffentlichen Verkehr setzen. Brodbeck sagt:

«Für sie lohnt sich ein U-Abo oft nicht mehr.»

Gleichzeitig gebe es den Trend, die Freizeit in der Region zu verbringen. Und er rechnet vor: Besitzt man kein Halbtax-Abo, sind die 30 Franken pro Monat fürs neue Freizeit-U-Abo bereits nach drei Retourfahrten pro Woche amortisiert. Für Junge unter 25 lohnt es sich weniger. Sie erhalten für 23 Franken mehr ein vollwertiges U-Abo.

Stephan Appenzeller, Präsident der IG öffentlicher Verkehr Nordwestschweiz, hält das neue U-Abo für «goldrichtig», denn:«Der Freizeitverkehr wächst derzeit fast schneller als der Pendlerverkehr.»

Um es erfolgreich zu machen, müsse man aber am Abend für ein gutes Angebot sorgen, etwa mit einem 10- statt 15-Minuten-Takt auf den Hauptstrecken.

Der Tarifverbund will immer noch keine Zonierung

Der TNW hatte sich in den vergangenen Jahren dagegen gesträubt, am simplen Prinzip eines einzigen U-Abos für alle zu rütteln. Immer wieder war der Wunsch nach einer räumlichen Differenzierung aufgetaucht, also nach einer Zonierung, wie sie in anderen Verbünden die Regel ist.

TNW-Geschäftsführer Brodbeck will den einjährigen Test keinesfalls als Schritt in diese Richtung verstehen:

«Wir machen wirklich nur eine zeitliche Differenzierung, keine räumliche.»

Mit dem U-Abo zahle man ein Stadt-Abo, erhalte aber eines für die ganze Region. «Wer eine Zonierung fordert, sägt am Ast des U-Abos.»