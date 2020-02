Ohne Sollberger als Präsidentin seiner Lobby-Gruppe will Arbeitgeberverband die Gelder streichen

Eigentlich sollten sich die 14 National- und Ständeräte aus Basel-Stadt und Baselland gemeinsam für die Region einsetzen. Doch zurzeit scheinen sie vor allem mit sich selbst beschäftigt. So ist der Streit, wer künftig die «Parlamentarische Gruppe Region Basel» präsidiert, eskaliert. Schon Anfang Januar berichtete diese Zeitung, dass sich der Arbeitgeberverband Basel-Stadt (AGV), der die Gruppe 2012 mitbegründet hat und sie finanziert, im Machtkampf mit der Handelskammer beider Basel (HKBB) befindet. Er wünscht, dass die Baselbieter SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger die Nachfolge des abgewählten Sebastian Frehner (SVP BS) antritt und nicht Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP BL), die Präsidentin der HKBB, die als Vizepräsidentin der Gruppe Interesse signalisiert hatte.

«Nicht kompatibel»: Elisabeth Schneider sagt ab

Nun nimmt sich Schneider-Schneiter selbst aus dem Spiel: «Ich habe mich zurückgezogen», sagt sie gegenüber der bz. Ihre Begründung kann dabei als Bestätigung der Differenzen gelesen werden: «Mein Präsidium der Handelskammer ist nicht kompatibel mit dem Präsidium der parlamentarischen Gruppe. Ich möchte den Weg frei machen, damit die Gruppe unbelastet arbeiten kann.»

Doch das dürfte ein frommer Wunsch bleiben. Denn vor Kurzem erhielten die 14 Parlamentarier eine Einladung zum ersten Anlass der Gruppe der neuen Legislatur. Am 16. März referieren die Basler SP-Ständerätin Eva Herzog sowie der Baselbieter CVP-Regierungsrat Anton Lauber in Bern zum Thema «Die Region Basel stellt sich vor – Was die Nordwestschweiz aktuell beschäftigt». Organisiert wurde der Anlass erneut allein vom Arbeitgeberverband. Und unterschrieben wurde die Einladung von Sollberger.

Das sorgt bei mehreren Nationalrätinnen und Nationalräten für Irritation. «Eigentlich war die Idee, die Präsidiumsfrage erst in der Gruppe zu besprechen», sagt Sibel Arslan (Basta BS) auf Anfrage. Das Vorgehen sei sicher nicht ideal. Das findet auch Mustafa Atici (SP BS): «Der Arbeitgeberverband hätte erst mit uns reden sollen.» Laut Beat Jans (SP BS) sei beim letzten Treffen im Dezember etwas anderes vereinbart worden: «Wir forderten vom AGV einen Vorschlag, wie er künftig mit der HKBB zusammenarbeiten kann. Darauf warte ich noch immer.»

Ist nun also Sandra Sollberger still und heimlich zur neuen Präsidentin geworden? Nein, denn die 157 parlamentarischen Gruppen konstituieren sich selbst, wählen selber ihr Präsidium. «Ich bin noch nicht gewählt», sagt denn auch Sollberger. «Wir haben nur gesagt, dass wir uns gut vorstellen können, mit Sandra Sollberger als Präsidentin zusammenzuarbeiten», beschwichtigt AGV-Sprecher Frank Linhart ebenso. Deshalb habe man sie kontaktiert, um die Einladung zu unterschreiben. «Natürlich kann die Gruppe auch Elisabeth Schneider-Schneiter oder einen Vertreter der SP zum Präsidenten wählen.»