Ortsunkunde Bartli, der Most und das Loch Simon Morgenthaler besucht für die «Schweiz am Wochenende» frei assoziierend und fabulierend Basler Orte mit prägnanten Namen. Dabei macht er sich viele falsche Freunde und begibt sich zielstrebig auf Irrwege.

Arlesheim, Bartlisloch. zvg

Ich gehöre, denke ich und lasse die Mühle der Arlesheimer Ermitage hinter mir, nicht unbedingt zu den Menschen, die wissen, wo der Hammer hängt, zumindest wenn man zu hämmern hat. Zu den Leuten, die anderen zeigen, wo Bartli den Most holt, gehöre ich schon gar nicht. Ich bin eher der suchende Typ, nicht sinnsuchend – Gott bewahre! –, sondern eben suchend nach den Dingen, von denen ich nicht mehr weiss, wo sie hängen oder woher sie zu holen sind.

Also biege ich ungefähr auf der Höhe, wo früher die ‹Hütte der Einsamkeit› als Teil der Anlage stand, nicht nach Süden Richtung Hinderi Hagebueche, sondern suche noch weiter hinten im Kessel das Bartlisloch. Vielleicht finde ich dort den Ort, wo der Most herkommt. Überhaupt: Ginge ich ins Buchene hinauf, würde ich am Hoseträger enden, heute Finsterbode genannt. Und wer will schon dorthin, wo die Finsternis auf eine schlechtsitzende Hose trifft? Gehe das Strässchen weiter, dann östlich übers Feld. Es ist morastig. Wieder im Wald fällt mir plötzlich auf, dass ich auch die Himmelsrichtungen nur kenne, weil ich weiss, wie sie auf der Landkarte gespiegelt sind; würde ich sie einfach so suchen, verlöre ich zielgerichtet die Orientierung.

Wieder ein Strässchen, der Wald lichtet sich. Ich schaue hinaus in einen Graben. Das Bartlisloch. Keine Apfelbäume weit und breit, nicht einmal Birnbäume, die ich nicht mit ihnen hätte vergleichen dürfen, ein offenes Feld, kein Saft-Brunnen nirgends, auch das blinde Gebäude vis-à-vis scheint weder Schenke noch Lager zu sein. Von Most nicht die geringste Spur, nicht einmal ein Rinnsal.

Vor mir, am Waldrand, acht metallene Tafeln mit Löchern und Dellen, weiter unten eine Art Wall: Betonfundamente, darauf abwechslungsweise Holzbeigen und rote Quader. Etwas Archaisches, gleichsam Sinnentleertes geht von diesem Bollwerk aus. Ist es Kultur? Ich starre noch ein wenig und tue so, als würde ich kontemplieren, dann gehe ich vergeistigt ins Armeholz.

Ein Schild, ich drehe mich um: Halt – Schiessgefahr. Erst nach und nach realisiere ich. Die, die einem zeigen wollen, wo Bartli den Most holt, wollen einem nicht sagen, was sie im Grunde Mörderisches denken; denn ich weiss jetzt, wo Bartli den Most holt: dort, wo scharf geschossen wird. Ich suche das Weite, bin ich doch eher der suchende Typ, und steige einen steilen Pfad hoch. Oben nehme ich einen Schluck naturtrüben Apfelsaft aus der Petflasche, knete meine Stirn. Hornichopf, lese ich auf der Karte.