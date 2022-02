Ortsunkunde Der Löli und der Plagöri Simon Morgenthaler besucht für die «Schweiz am Wochenende» frei assoziierend und fabulierend Basler Orte mit prägnanten Namen. Dabei macht er sich viele falsche Freunde und begibt sich zielstrebig auf Irrwege.

Liesberg, bei den «Plagöribueche». Simon Morgenthaler

Die richtige Abzweigung ist verpasst. Deplatziert trotten wir einer bösbefahrenen Autostrasse entlang, es ist gefährlich. Spazieren und Todesangst – nur was für Angeber oder Tölpel. Auch für die Moral ist dieser Fehlgang schlecht, zumal mein Begleiter schon jetzt missmutig in den Himmel schaut, als gäbe es dort noch anderes zu entdecken als eine fade Bewölkung. Ein Lastwagen rauscht vorbei, nichts passiert. Mit der Zeit – so der Spruch über dem Portal der Röschenzer Kirche – nehme alles ein Ende. Also selbst diese Strasse.



Das nächste Strässchen ist zwar nicht mehr potenziell tödlich, aber in seiner Eintönigkeit nicht weniger bedrohlich. Wenn ich mir die Tausenden von Kilometern solcher Gebrauchssträsschen vorstelle, die Millionen von Kurven, die sich in der Gesamtheit nie für eine bestimmte Richtung entscheiden können, überkommt mich eine schier unermessliche Beklemmung über die Weite der Welt, bedeutet sie doch gleichzeitig eine unendlich verkrümmte Gedrängtheit.

«Löli» ist ein Flurname

Wie wir oben über die Felder schreiten, erhellt sich der Gesichtsausdruck meines Begleiters. Es sei schon bezeichnend, dass sich ausgerechnet vor der Kantonsgrenze ein Löli befinde, sagt er. Überhaupt gebe es im Baselbiet schweizweit mit Abstand am meisten Lölis. – Ich sei aber Berner, antworte ich. – Ja, dort habe es auch drei Lölis; Lölis gebe es überall. Löli komme von «Lichtung», ursprünglich von «freier Raum». – Dummheit wird also mit einer lichten Leerstelle im Kopf oben assoziiert, versuche ich mich schlau. – Ich sei ein Löli, sagt er, «Löli» sei ein Flurname, der Diminutiv von «Loh».



Stumm gehen wir einen schmierigen Abhang hoch, in einen Wald. Als ich merke, dass sich das Gesicht meines Begleiters wieder erhellt, behaupte ich präventiv, er sei ein Plagöri. – Ja, stimmt, da oben seien tatsächlich die Plagöribuchen, die prahlerisch ihre Kronen über die umgebenden Tannen strecken! – Chabis, welcher Löli denke sich denn so was aus. – Nichts Kaabis, Bueche! – Und woher er wissen wolle, dass das Buchen seien. – Jeder Löli erkenne das; übrigens sei das einzigartig mit dem «Plagöri», da gebe es schweizweit nur einen. – Das sehe ich auch so, sage ich und blicke ihn an.

Wir gehen weiter – ein Löli und ein Plagöri – und noch bevor ich einwenden will, dass der Hügel hier aber auf der Karte «Tannig» heisse und nicht etwa «Buechig», erinnere ich mich an den Röschenzer Spruch: Das mit dem Ende braucht seine Zeit. Vor allem wenn es ums Rechthaben geht.