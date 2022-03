Pandemie Stadtbasler Impfzentrum gibt’s noch bis mindestens Ende 2022 Die Impfzahlen bewegen sich auf tiefem Niveau. Während der Stadtkanton die zentrale Impfstrategie bis Ende Jahr verfolgt, plant Baselland die Schliessung des Muttenzer Impfzentrums auf spätestens Ende Juni.

Juri Junkov (Archivbild)

Man hatte sie sehnlichst erwartet: die Impfungen gegen das Coronavirus. Nach der Eröffnung des Basler Impfzentrums im Congress Center, und auch als die Boosterimpfungen verfügbar wurden, standen die Baslerinnen und Basler Schlange für die Spritze. Mittlerweile sind laut kantonaler Statistik rund 62 Prozent der Wohnbevölkerung des Kantons mindestens einmal geimpft, der Grossteil hat auch die zweite Dosis bereits erhalten.

Doch mit dem Ansturm scheint Schluss zu sein: 104 Erstimpfungen wurden im gesamten letzten Monat laut Statistik des Kantons verabreicht, insgesamt holten sich 2062 Menschen eine Dosis – das sind so viel, wie das Personal im Impfzentrum theoretisch an einem Tag verimpfen könnte, geöffnet hat das Zentrum noch an drei Tagen in der Woche.

Schlange stehen für die Spritze? Diese Zeiten sind vorbei. Juri Junkov (Archivbild)

Centramed bewirbt sich für weiteren Betrieb

Doch obwohl inzwischen auch die Hausärzte und Apotheken die Spritzen setzen können, wird das Impfzentrum weiterbetrieben: Wie die «Basler Zeitung» berichtete und dem Kantonsblatt zu entnehmen ist, sucht der Kanton ab Juli 2022 einen neuen Betreiber für das Impfzentrum. Das hat damit zu tun, dass der Vertrag mit dem bisherigen Betreiber Meconex – inzwischen umbenannt in Centramed – bereits zweimal um jeweils sechs Monate verlängert wurde. Das ist laut Kantonsblatt das Maximum.

Wegen der Dringlichkeit sei bislang der Auftrag direkt vergeben worden, mit der beschaffungsrechtlich nötigen Ausschreibung stehe dieser nun allen interessierten Betreibern offen, welche die formellen Bedingungen erfüllen, erklärt Anne Tschudin vom Gesundheitsdepartement auf Anfrage. Bewerben werde sich die Centramed für den weiteren Betrieb, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilt: «Wir sind überzeugt, dass wir die Anforderungen dank der weitreichenden Erfahrungen, die wir in der letzten Zeit sammeln durften, sehr gut erfüllen würden.»

«So lange wie nötig und so kurz wie möglich»

Der Auftrag wird wie bislang für sechs Monate vergeben, der Stadtkanton setzt also bis Ende Jahr weiter auf das Impfzentrum. Wegen «der geografischen Besonderheiten», und weil die Kantone verpflichtet seien, die Impfungen jederzeit anbieten zu können, wie Tschudin ausführt. Zudem stelle die zentrale Organisation in einem Impfzentrum einen Vorteil dar, da die Impfstoffe jeweils in Mehrfachdosen geliefert werden.

Die Umstellung auf dezentrales Impfen sei dann möglich, wenn «Impfdosen in Lagerung und Aufbereitung einfach handhabbare Einzeldosenvials erhältlich sind» und nicht mehr innert kurzer Zeitfrist grosse Mengen verimpft werden müssen. Das Ziel sei es: «Das Impfzentrum so lange wie nötig und so kurz wie möglich zu betreiben.» Noch immer wolle man die Impfung ins reguläre Versorgungsangebot eingliedern, «sobald die Rahmenbedingungen es zulassen». Das Verdikt Tschudins: «2022 sind die Bedingungen noch nicht erfüllt.»

Während der Stadtkanton bereits für die zweite Hälfte des Jahres vorsorgt, scheint die Lebensdauer des Baselbieter Impfzentrums in Muttenz deutlich kürzer: Auf «spätestens» Ende Juni 2022 soll es geschlossen werden, wie der Kanton in einer Mitteilung im März schrieb. Bereits Ende Februar wurde das Impfzentrum in Laufen geschlossen.