An der Missionsstrasse werden in den nächsten Jahren rund 90 seitliche Parkplätze neben der Tramlinie aus Sicherheitsgründen abgebaut. Bild: Nicole Nars-Zimmer

(14. Februar 2022)

Der Basler Gewerbeverband sieht sich in seinen Warnungen bestätigt: Exakt 566 Parkplätze auf Allmend sind in der Stadt Basel in den vergangenen zwei Jahren abgebaut worden. Insgesamt gibt es – Stand November 2021 – noch 24'778 oberirdische, frei verfügbare Parkplätze. Dies geht aus dem neuen Parkplatzkataster des Bau- und Verkehrsdepartements hervor, den der Gewerbeverband ausgewertet hat.

«Der Abbau von Parkplätzen hat stark zugenommen», analysiert der abtretende Gewerbedirektor Gabriel Barell. Zwischen 2017 und 2019 gingen nämlich bloss 187 Allmend-Parkfelder verloren. Beim Verband vermutet man, dass die 2017 eingereichten «Zämme besser»-Initiativen eine Verschnaufpause bewirkt haben. Die beiden Initiativen, die den Parkplatzabbau im Kanton bremsen und früher beschlossene Ziele zur Reduktion des Autoverkehrs aushebeln wollten, wurden im Februar 2020 allerdings deutlich abgelehnt. Von 2015 bis 2017 wurden 514 Parkfelder abgebaut – dies entspricht den aktuellen Grössenordnungen.

Initiativen fordern massiven Abbau von Strassenflächen

Gewerbedirektor Barell befürchtet, dass die nun kommenden zwei Jahre für die KMU und die Kunden, die auf ein Auto angewiesen sind, noch «verheerender» sein werden: Der Grosse Rat hat bekanntlich beschlossen, Parkplätze entlang von Strassen mit Tramlinien aus Sicherheitsgründen aufzuheben. Zudem wurden Umgestaltungsprojekte beschlossen, die zu einem erheblichen Abbau von Parkfeldern führen werden. Dies unter anderem an der Missions-, der Burgfelder- und an der Hardstrasse.

Gewerbedirektor Gabriel Barell fordert die Regierung auf, auf den weiteren Abbau von Parkplätzen zu verzichten. Bild: Nicole Nars-Zimmer

(13. August 2020)

Dieser Trend würde in Zukunft noch beschleunigt, sollte das Basler Stimmvolk die Stadtklima-Initiativen des Vereins Umverkehr gutheissen. Diese fordern, dass pro Jahr ein Prozent der Strassenfläche im Kanton für den ÖV-, Fuss- und Veloverkehr umgewidmet oder zu Grünflächen umgewandelt werden soll. «Das klingt nach wenig, hätte aber gravierende Konsequenzen», sagt Barell. Laut Gewerbeverband müssten dann 50'000 Quadratmeter Strassenfläche pro Jahr abgebaut werden. Dies entspreche 4000 Strassenparkplätzen oder der Fläche von Güter-, Dornacher- und Gundeldingerstrasse, den drei Längsachsen des Gundeldingerquartiers.

Quartierparkings: Beide Seiten schieben sich die Schuld in die Schuhe

Beim Gewerbeverband könnte man mit einem teilweisen Abbau von Parkplätzen auf Allmend einigermassen leben, wenn im Gegenzug unterirdische Quartierparkings errichtet würden: «Doch bis jetzt liegt kein einziges Projekt baureif vor, und es sieht nicht danach aus, dass sich das bald ändert», ärgert sich Barell. Grund sei die von der rot-grünen Mehrheit im Grossen Rat beschlossene Regel, wonach beim Bau eines Quartierparkings zur Kompensation mindestens 95 Prozent der oberirdischen Parkplätze im Umfeld gestrichen werden müssen.

«Mit dieser Klausel steigt der Widerstand gegen Projekte. Anstatt gefördert werden mit dem neuen Gesetz Quartierparkings verhindert.» Ansichts dieser Verhinderungspolitik müsse die Regierung auf weitere Abbau-Massnahmen verzichten, fordert Barell.

Was der Gewerbeverband verheerend nennt, ist für Politiker aus dem rot-grünen Lager eine sinnvolle Entwicklung hin zu mehr Lebensqualität in der Stadt. SP-Grossrat Daniel Sägesser sagt:

«Wir können unseren Strassenraum wahrlich besser nutzen denn als günstigen Aufbewahrungsort für grosse private Blechkisten.»

Für mehr Grün, für Strassengastronomie und Aufenthaltsraum sowie eine gute, sichere Fuss- und Veloinfrastruktur. Die Kritik, sein Lager torpediere konstruktive Lösungen wie die Quartierparkings, weist Sägesser zurück: «Wenn es sinnvolle Projekte gibt, werden wir diese unterstützen.»

Zahl der Parkplätze in der Stadt steigt insgesamt

Bisherige Projekte seien gescheitert, weil sie mangelhaft gewesen seien. Zum Beispiel, weil etwa beim Bau oberirdisch Grünflächen vernichtet worden wären. Auch führten die günstigen Allmend-Parkplätze zu fehlender Rentabilität von Quartierparkings, sodass sich potentzielle Investoren zurückziehen. Schliesslich verweist Sägesser darauf, dass die Zahl der Parkplätze in der Stadt insgesamt steige. «Der Verlust an Parkplätzen auf Allmend wird durch den Bau privater Parkplätze und Parkings mehr als kompensiert.» Und zwar um das Mehrfache. Dies verschweige der Gewerbeverband geflissentlich, so Sägesser.