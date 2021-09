Baselland Rücktritte, Krankschreibungen, Intervention: Streit zwischen Schulrat und Schulleitung der Sek Oberwil eskaliert

An der Sekundarschule Hüslimatt in Oberwil haben am Sonntagabend gleich drei Schulräte ihren sofortigen Rücktritt eingereicht. Das Gremium ist nicht mehr beschlussfähig. Wie ­Recherchen der bz zeigen, ist dies der vorläufige Tiefpunkt eines jahrelangen Konflikts zwischen Schulrat und Schulleitung, bei dem der Kanton letztlich intervenierte.