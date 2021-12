Persönlich Mein liebster Weihnachtswunsch Es geht auf die Weihnachtstage zu und nach wie vor lässt uns die Pandemie nicht zur Ruhe kommen. Doch worauf kommt es jetzt an?

Weihnachtsmärkte, Familienfeste, mit Freunden durch die geschmückte Stadt flanieren – Dinge, die man auch 2021 so gerne geniessen würde. Roland Schmid

Eigentlich wollte ich an dieser Stelle – inspiriert von einer Kollegin – wieder einmal über meinen Rückwärtslese-Wahn schreiben. Weil es derzeit aber Wichtigeres gibt, schreibe ich klar und deutlich. Also vorwärts (ausnahmsweise).

Als Risikopatientin muss ich mich in diesem weiteren Pandemie-Winter wieder vermehrt selbst schützen, fühle mich unsicher und habe Mühe damit, einzuschätzen, was ich bedenkenlos tun kann und was nicht. Immerhin konnte ich mir den Booster schon «abholen». Die Familien-Weihnachtsfeste werden abgesagt oder stark dezimiert und plötzlich heisst es von allen Seiten «lass uns doch dieses Jahr auf Geschenke verzichten».

Stopp, halt, Moment. Genau jetzt brauchen wir Geschenke, ob materiell oder immateriell. Wir brauchen den Glühwein (ob mit oder ohne Schuss) mit Freunden im Schneegestöber, das gemütliche Beisammensein in der warmen Stube.

Ich möchte Weihnachten möglichst angstfrei mit meiner Familie verbringen können, weshalb wir uns alle testen lassen werden. Wenig Aufwand für gemeinsame Genussmomente.

Deshalb der Aufruf zum Ende des Jahres: Eigenverantwortung ist nicht nur ein Wort. Sie bleibt auch weiterhin unsere Aufgabe. Um uns und unseren Mitmenschen eine heilsame Weihnachtszeit zu ermöglichen. Ich brauche sie dringend. Und bin damit ganz bestimmt nicht allein.