Persönlich Pur, purer, purpur? Wenn «Natur pur», «Erholung pur» oder «Gänsehaut­momente pur» angepriesen werden, sträuben sich mir die Nackenhaare. Stefan Strittmatter

Hartmut Engler, Sänger von Pur – die deutsche Pop-Band ist nicht der eigentliche Auslöser für die Abneigung gegenüber des Wortes «pur». Keystone

Wenn es etwas gibt, das ich nicht ausstehen kann, dann ist es «pur». Damit meine ich nicht den unverdünnten Zustand von Hochprozentigem und auch nicht die seit 45 Jahren aktive deutsche Band um Hartmut Engler. Obschon ich beides nach Möglichkeit meide.

Nein, ich meine das Wort «pur», das nur noch in seltenen Fällen in seinem ursprünglichen Wortsinn – «unverfälscht» oder «rein» – anzutreffen ist. Viel öfter nämlich tritt einem dieser Begriff in marktschreierischen Floskeln entgegen. Wenn «Natur pur», «Erholung pur» oder «Gänsehaut­momente pur» angepriesen werden, sträuben sich mir die Nackenhaare. Doch es geht noch schlimmer. So las ich in der Affiche eines Ertüchtigungstempels: «Mehr als Fitness pur!»

Sofort setzte mein stärkster Muskel – ich nenne ihn «Semanticus Spitzfindicus» – zu einer verlängerten Trainingseinheit an. Ich überlegte, was ein Fitnesscenter neben Fitness sonst noch anbieten könnte? Spa? Spass? Spargeln? Gar ein Tortenbuffet à discrétion? Man weiss es nicht. Nur eines ist gewiss: «Mehr als pur» bedeutet «nicht mehr pur».

Denn der Zustand «pur» lässt sich nicht steigern, nichts kann purer sein als pur. Schon gar nicht am pursten. In Ermangelung von Komparativ und Superlativ biete ich zur Versöhnung folgende Wortwahl an: purpur. Das ist das Doppelrahm-Pendant zu «pur» und klingt wie ein schnurrendes Kätzchen. Wenn ich mich lange genug im Fitness abrackere, dann entspricht es auch meiner Gesichtsfarbe.