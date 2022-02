Persönlich Vom Primat der Primaten Der Zoo Basel schreibt: «Unsere Affen stimmen am 13. Februar NEIN zur Primateninitiative». Dabei habe ich gemeint, sie hätten keine Grundrechte. Christian Mensch Drucken Teilen

Im Basler Zoo lebten bei der letzten Volkszählung (2014) 7017 Tiere. Nicht erfasst – und damit faktische Sans-Papiers – sind die Käfer, Würmer, Vögel und anderen Tiere, die sich ungefragt im Territorium herumtreiben. Ebenfalls ohne Privilegien sind die Lebe­wesen, die zwecks Ernährung der nicht (oder noch nicht) vegetarischen Bewohner gehalten werden.

Hätten die Immatrikulierten ein Stimmrecht, wäre die Abstimmung über das Ozeanium wohl anders ausgefallen. Mit einer Geschlossenheit, wie sie von einer Gated-Commu­nity zu erwarten ist, hätten sie die Mehrheitsverhältnisse im Stadtkanton drehen können. Doch dieses Recht haben ihnen die menschlichen Pri­maten verwehrt.

Das soll so nicht mehr passieren. Deshalb hat der Zoo eine Abstimmungsparole herausgegeben: «Unsere Affen stimmen am 13. Februar NEIN zur Primateninititive.» So steht es im neuen Newsletter – und das wirft Fragen auf. Wann habe ich verpasst, dass die Affen nun doch stimmen dürfen? Und: Weshalb sind sie gegen Grundrechte, wenn sie doch schon das Stimmrecht haben?

Die Verwirrung machte allerdings Sinn: Schliesslich ist die Primateininitiative entwicklungsgeschichtlich doch vor allem Ausdruck einer verun­sicherten Spezies menschlicher Primaten, die ihr eigenes Identitätsproblem zu lösen sucht, in dem sie es auf weitere Gattungen überträgt.