pfarreistreit Kein versöhnlicher Advent im reformierten Arlesheim Die Causa des freigestellten Pfarrers Matthias Grüninger spaltet die reformierte Kirchgemeinde immer noch. Von beiden Seiten werden happige Vorwürfe gemacht. Die bz war an der jüngsten Kirchgemeindeversammlung dabei.

Die evangelisch-reformierte Kirch in Arlesheim. Juri Junkov

Sie freue sich ja, wenn sich die Medien für die Kirche interessieren, begrüsste die Präsidentin der Arlesheimer Kirchenpflege Kathrin Meffert die bz an der Kirchengemeindeversammlung am Sonntag: «Es wäre aber schön, wenn sie auch über positive Dinge berichteten und nicht nur, wenn es Streit gibt.» An der ausserordentlichen Versammlung im August war die Öffentlichkeit noch ausgeschlossen. Doch in der Causa Pfarrer Matthias Grüninger, die die reformierte Kirchgemeinde seit anderthalb Jahren spaltet, gibt es noch immer keine guten Nachrichten.

Im Gegenteil kam es zu einem neuen Eklat, als Unterstützer des seit 24. Juni 2020 freigestellten Pfarrers der neuen Kandidatin für die Kirchenpflege, Margret Föppl-Georg, ihr Misstrauen aussprachen und auf ein Nichteintreten zur Wahl plädierten. Föppl-Georg habe sich für das Amt disqualifiziert, weil sie Grüninger als «psychisch krank» bezeichnet habe. Meffert fand es «unmöglich», sich eine einzelne Person so herauszupicken und öffentlich anzuschuldigen. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Pfarrer Matthias Grüninger. Tobias Gfeller

Wie zu erwarten, gab es noch einige Wortmeldungen zu Grüninger selbst. Die Kirchenpflege wurde gebeten, noch einmal auf ihn zuzugehen und «seine Menschenwürde herzustellen». Meffert betonte, dass Grüninger alle Gesprächsangebote ausgeschlagen habe.

Er ging Corona-Skeptikern gegen den Strich

Grüninger selbst verfolgte die Versammlung als Gast von der Empore aus. Er hatte der bz zuvor angekündigt, noch ein paar Worte an die Gemeinde zu richten, nach der langen Versammlungsdauer aber darauf verzichtet:

«Es sind bereits markante Worte in meinem Sinne gefallen.»

Noch immer ist weder den meisten Kirchgemeindemitgliedern noch der Öffentlichkeit klar, was Grüninger im Detail vorgeworfen wird. Meffert berief sich erneut auf das Persönlichkeitsrecht und das Dienstgeheimnis: Sie würde sich strafbar machen, wenn sie Details öffentlich mache.

Auch Grüninger erzählt der bz im vertraulichen Gespräch mehr, als er in der Zeitung lesen will – um andere Personen zu schützen, wie er sagt. Zitierfähig sei aber, dass seine Pfarrkollegen gegen ihn intrigiert hätten. Er ist sich sicher, dass es bei den Vorwürfen um Corona gehe, weil er nach dem ersten Lockdown vor der zweiten Welle gewarnt habe. Meffert, bekennende Corona-Skeptikerin, hält diesen Vorwurf für «lächerlich». Der Entscheid zur Freistellung sei zufällig mit Corona zusammengefallen. Tatsächlich gebe es seit 2013 Beschwerden über Grüningers aggressives Verhalten. Er arbeitet seit 1992 in Arlesheim.

Seit seiner Freistellung begleitet er weiterhin Beerdigungen und widmet sich seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Am 17. Dezember muss er zum endgültigen Entscheid vor dem Rat erscheinen. Er fühlt sich als Mobbingopfer: «Kirchenpflege und Kirchenrat geht es nur noch darum, ihr Gesicht zu wahren.»