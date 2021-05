Starke Basler Frauen Grabsteine bei der heutigen Pfalz: Das Rätsel um Nundina und Urbana Im Jahr 1861 wurden im Bereich der heutigen Pfalz zwei Grabsteine gefunden. Sie tragen die Namen loincatia Nundina und Urbana Iulia. Die beiden Frauen lebten vermutlich im späteren 1. Jahrhundert nach Christus in unserer Region. Sie gelten als die ältesten namentlich bekannten Baslerinnen.

«Zu Ehren der Totengeister der Ioincatia Nundina», lautet die Inschrift auf dem Grabstein sinngemäss. Bild: Gerold Walser

Alles, was wir heute über die beiden Römerinnen loincatia Nundina und Urbana Iulia wissen, leitet sich von zwei Grabsteinen ab. Es ist nicht viel, aber dennoch können ein paar Vermutungen über ihr Leben, ihren Beruf und ihren Stand erstellt werden.

Die beiden Grabsteine, auf denen sich ihre Namen finden, wurden im späten 3. Jahrhundert nach Christus von ihrem ursprünglichen Standort entfernt und als Bausubstanz verwendet. Man baute sie in die Wehrmauer des spätrömischen castrum auf dem Münsterhügel ein. Folglich bleibt offen, ob Nundina und Urbana – so lauteten ihre Rufnamen – in der kleinen römischen Siedlung im Vorfeld des Münsterhügels gelebt haben, oder in der knapp 15 Kilometer rheinaufwärts gelegenen Koloniestadt Augusta Raurica.

«Urbana Iulia, die Tochter des Freigelassenen Gajus Julius Fecundus, hat dafür gesorgt, dass das Grab ihres Vaters mit einem Grabstein gekennzeichnet wurde», steht sinngemäss auf dem Grabstein. Bild: Gerold Walser

Nicht ganz deckungsgleich ist auch der Kontext, dem wir die Nennung der beiden Frauen verdanken. Urbana tritt auf der Grabinschrift ihres Vaters, eines freigelassenen Sklaven namens Gajus Julius Fecundus, als eigenständige Akteurin auf: Sie hat nämlich «aus dankbarer Kindesliebe» und wohl auch als einziges noch lebendes Familienmitglied dafür gesorgt, dass das Grab ihres Vaters mit einem hohen Grabstein aus weissem Kalkstein gekennzeichnet wurde.

Porträtiert in einer römischen palla

Die Grabinschrift der Nundina ist hingegen wesentlich knapper gehalten: Festgehalten wurde lediglich, dass der Grabstein – wie in der Römerzeit üblich – zu Ehren der Totengeister aufgestellt wurde. Wer den Grabstein aufstellen liess, welche Rolle Nundina zu ihren Lebzeiten gespielt hat, und wie alt sie wurde, geht aus der Grabinschrift nicht hervor.

Wesentlich aufschlussreicher als die Inschrift ist der Grabstein selber. In der Giebelzone findet sich nämlich eine Büste der verstorbenen Nundina. Diese ist aber – wohl im Zusammenhang mit der bereits erwähnten Wiederverwendung des Grabsteins als Baumaterial – bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Vom Gesicht sind allenfalls noch zwei Haarsträhnen an der linken Kopfseite erkennbar. Etwas besser erhalten sind Schultern und Achseln. Sie zeigen, dass Nundina nicht nur eine Tunika, sondern offensichtlich auch einen Mantel, auch palla genannt trug. Die palla, das weibliche Gegenstück zum pallium, dem Männer-Mantel, trugen die Römerinnen in der Öffentlichkeit über den anderen Kleidern.

«Starke Frauen in der Basler Geschichte» Eine Porträtserie von Stadt.Geschichte.Basel und der bz Am 7. Februar 1971 erhielten die Schweizer Frauen das Stimmrecht auf nationaler Ebene. Zum Jubiläum veröffentlicht Stadt.Geschichte.Basel von Februar–März in der bz die Beitragsreihe «Starke Frauen in der Basler Geschichte». Wir berichten von Frauen, die ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen haben und dennoch wenig bekannt sind. Weitere Porträts gibt es im Stickeralbum, das zusammen mit dem Staatsarchiv Basel-Stadt veröffentlicht wurde. Stadt.Geschichte.Basel ist ein von der öffentlichen Hand und von privaten Stiftungen finanziertes Forschungsprojekt. Im Zentrum steht die Publikation der neuen Kantonsgeschichte. (hel)

Eingefasst wird die Büste mit dem Porträt der Nundina von einer halbrunden Nische, einer sogenannten Konche. Es dürfte sich um die stilisierte Darstellung einer Herzmuschel handeln, deren Rippen in den Sandstein eingekerbt worden sind. Die muschelförmige Ausgestaltung der Nische erfolgte wohl kaum zufällig: In Form von Herzmuscheln ausgestaltete Konchen finden sich auf römischen Grabsteinen immer wieder, sind hierzulande aber selten. Deswegen darf man vermuten, dass Nundina wohl einer sozial besser gestellten Bevölkerungsschicht angehörte. Die Ausgestaltung der Giebelpartie liefert auch einen Hinweis auf die Datierung. Nundina dürfte im späteren 1. Jahrhundert nach Christus verstorben sein, also zu einer Zeit, in der sich der «roman way of life» in unserer Gegend bereits durchgesetzt hatte.

Erfolgreiche Marktfrau oder Zeremonienmeisterin?

Vielsagend ist auch der nicht ganz einfach auszusprechende Name der Verstorbenen. Der Familienname loincatia ist möglicherweise keltischen Ursprungs, der Ruf- oder Spitzname hingegen sicher römisch beziehungsweise lateinisch. Abgeleitet ist dieser entweder von den nundinae, den römischen Markttagen, oder von Nundina, der Göttin der Namensgebung und Lustration. Mit diesem Begriff wurden in der Römerzeit religiöse Reinigungszeremonien bezeichnet, die nach «unreinen» Anlässen, wie etwa nach einem Blutvergiessen, nach der Berührung von Toten oder nach einer Geburt durchgeführt werden mussten.

Welcher Tätigkeit Nundina ihren Rufnamen verdankt, verrät uns die Grabinschrift leider nicht. Die Tatsache, dass das Grab der Nundina mit einem überaus sorgfältig ausgestalteten Grabstein gekennzeichnet wurde, zeigt aber, dass sie zu Lebzeiten sicherlich ein gewisses Ansehen genoss. Sei es aufgrund ihrer sakralen Tätigkeit bei Geburt und Tod oder aufgrund ihres wirtschaftlichen Erfolgs als Marktfrau beziehungsweise Kauffrau.

Abschliessend ist festzuhalten, dass loincatia Nundina und Urbana Iulia nach Aussage der beiden Grabinschriften in gewissem Masse auch eigenständig agieren konnten. Das heisst aber keinesfalls, dass die römischen Frauen den Männern gleichgestellt waren. Verwehrt war ihnen nicht zuletzt auch das vor 50 Jahren eingeführte und heute selbstverständliche «Frauenstimmrecht».