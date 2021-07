Pratteln «Konzerthalle Z7 steht kurz vor dem Aus» Seit 27 Jahren finden in der Konzerthalle Konzerte statt. Wegen fehlender Parkplätze und fehlender Planungssicherheit könnte dem Lokal die Schliessung bevorstehen.

Falls keine Lösungen gefunden werden, könnte es mit dem Z7 bald zu Ende sein. Zvg / BLZ

Die Konzerthalle Z7 in Pratteln schaut auf über 2700 Veranstaltungen in den vergangenen knapp 30 Jahren zurück. Damit könnte es allerdings ab 2023 vorbei sein, wie es in einer Medienmitteilung heisst. «Das Z7 steht kurz vor dem Aus», schreiben sie.

Seit über zehn Jahren kämpfe das Z7 mit Standortproblemen. Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, benötige man zwingend Besucherparkplätze, wie das Z7 weiter schreibt. Man hoffe auf das «seit langem brachliegende» benachbarte Grundstück. Ob dies geeignet wäre, bleibe allerdings aufgrund anhaltender Planungen des OBI-Baumarkts offen.

«Doch die Zeit drängt», so die Mitteilung. Denn die temporär nutzbaren Parkplätze seien aufgrund einer Überbauung bald nicht mehr nutzbar. Auch eine Sanierung der Halle sei dringend notwendig – diese sei aber ohne sichere Perspektive nicht umsetzbar. Und eine solche sehe man derzeit nicht. Alle bestehenden Konzerte werden laut Z7 noch durchgeführt, neue Buchungen sehe man vorerst aber nur bis Ende 2022 vor. «Sollte sich bis Ende 2022 keine Lösung oder kein neuer Standort für das Konzerthaus finden, wird die Konzertfabrik Z7 schliessen müssen».