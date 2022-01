Pro und Contra Die Fasnacht ein weiteres Jahr ruhen lassen – oder ihr im Sommer zu einer Auferstehung verhelfen: Die Meinungen sind geteilt Regierungspräsident Beat Jans schlägt eine Fasnacht im Frühsommer vor. Auf der bz-Redaktion sorgt dies für Diskussionen. Aimee Baumgartner und Maximilian Karl Fankhauser Hören Drucken Teilen

Trommeln und Pfeifen – im Sommer? Was dafür und was dagegen spricht. Moritz Hager

PRO – «Wieso sollen alle darauf verzichten, ihre Leidenschaft auszuleben, wenn es eine Alternative gibt?»

Aimee Baumgartner spricht sich für eine Fasnacht im Frühsommer aus. Kenneth Nars

Eine weitere Absage der Basler Fasnacht muss so gut es geht verhindert werden. Schon jetzt müssen die Jungen Garden um ihren Nachwuchs kämpfen – denn ohne eine Fasnacht in Aussicht fällt das Üben besonders schwer. Verzweiflung wächst, Durchhaltevermögen schwindet. Dasselbe gilt auch für ältere Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, die sehnlichst auf ihre letzte Fasnacht im Kostüm warten.

Diese Hoffnung darf nicht genommen werden. Garantiert gibt es einige Aktive und Passive, die sich eine Fasnacht im Frühsommer per se nicht vorstellen können. Aber ist gar keine Fasnacht wirklich die bessere Option? Wieso sollen alle darauf verzichten, ihre Leidenschaft auszuleben, wenn es eine Alternative gibt? Zumal unklar ist, ob sich die Pandemiesituation bis im nächsten Jahr wirklich beruhigt. Nach Alpha, Beta, Gamma, Delta und Omikron könnten noch einige weitere Buchstaben aus dem griechischen Alphabet folgen. Das Virus will überleben – und wir müssen damit leben lernen.

In den warmen Monaten haben die Ansteckungen erfahrungsgemäss abgenommen. Die Durchführung der Fasnacht wäre im Frühsommer somit wesentlich realistischer. Es stellt sich die Frage nach der Tradition und des Sinns der Fasnacht. Aber Tradition ist auch fortwährende Innovation. Die Basler Fasnacht hat sich in ihrem Erscheinungsbild schon oft gewandelt. Die Verunsicherung durch die damit verbunden Veränderung sollte nicht zu einem Vollstopp nach den anderen führen.

Nicht zuletzt dürfte die Chance auf eine Fasnacht – auch wenn es unter dem Kostüm vielleicht etwas warm wird – zudem die finanziellen Aussichten verbessern. Die Larvenmacher und Schneiderinnen könnten sich über Aufträge freuen und die Cliquen würden bei einer Durchführung wahrscheinlich von mehr Direktsubventionen aus den Plakettenverkäufen profitieren.

CONTRA – «Die Fasnacht aber auf den Sommer zu verschieben, birgt eine weitere grosse Gefahr»

Maximilian Karl Fankhauser hält eine Fasnacht im Sommer für unmöglich. Nicole Nars-Zimmer

Die Sommerferien stehen vor der Tür – und es ist Morgestraich? Da stellt es einem aktiven Fasnächtler die Nackenhaare auf. Ursprünglich als Brauch entstanden, um vor der Fastenzeit noch einmal auf den Putz zu hauen, kann man den Event nicht einfach beliebig auf ein anderes Datum verschieben. Man stelle sich vor, dasselbe würde mit Weihnachten geschehen. Unmöglich!

Es macht absolut Sinn, dass der Cortège in diesem Jahr bereits abgesagt wurde. Die momentanen Zahlen sprechen Bände, alles andere als eine Absage wäre äusserst fahrlässig gewesen. Die Fasnacht aber auf den Sommer zu verschieben, birgt eine weitere grosse Gefahr. Wieso sollte die Basler Regierung es ernsthaft riskieren wollen, in einer Jahreszeit, in der sich die Fallzahlen wieder beruhigen, einen solchen Superspreader-Event zu realisieren? Die Intensivstationen, die momentan am Limit sind, würden es ihr kaum danken. Man ist also gut beraten, auf solch Veranstaltungen zu verzichten, bis diese wieder möglich sind.

Was auch nicht vergessen gehen darf, sind die Terminkollisionen, die diese Verschiebung mit sich bringen würde. Alleine die kurzfristige Reorganisation der Schulferien in Baselland bringt eine unglaubliche Bürokratie und viele Schwierigkeiten mit sich. Hinzu kommt, dass in dieser Zeit die Abschlussprüfungen an den Schulen im Gange sind und die Lern- und Prüfungsphase an den Unis beginnt. Das Organisationschaos ist perfekt.

Zu guter Letzt darf eines nicht vergessen werden: Für die Aktiven sind die «Drey scheenschte Dääg» eine Zeit, in der sie aus ihrem Alltag ausbrechen können, eine Zeit ohne grosse Einschränkungen. Da wir wahrscheinlich auch im Sommer noch in der Pandemie sein werden, wird diese Fasnacht kaum ohne Einschränkungen auskommen. In diesem Sinne: Lasst uns doch dann wieder Fasnacht machen, wenn sie so stattfinden kann, wie wir sie kennen und lieben.